إسبانيا: لافتة بطول 55 مترًا تحمل وجه الطفلة هند تطالب بحرية الشعب الفلسطيني

إسبانيا: لافتة بطول 55 مترًا تحمل وجه الطفلة هند تطالب بحرية الشعب الفلسطيني
وجرت الفعالية على شاطئ سوموروسترو في مدينة برشلونة حيث شاركت فيها والدة هند، وسام حمادة، إلى جانب الممثلة سجا كيلاني، بطلة فيلم صوت هند رجب، ويستند الفيلم إلى المكالمة التي أجرتها هند مع خدمات الطوارئ أثناء تعرضها للهجوم، وقد جرى ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.
وأمسك المشاركون باللافتة قبالة البحر الأبيض المتوسط، بينما حلّقت مروحية في المكان لالتقاط صور جوية للمشهد. وخلال الفعالية، ألقت وسام حمادة قصيدة عبّرت فيها عن امتنانها لهذا التضامن، مطالبة بألّا يتحول اسم هند إلى "مجرد ذكرى"،
وقالت: "الأطفال الفلسطينيون لا يطالبون إلا بحقهم في العيش، وفي النوم بلا خوف، وفي أن يكبروا".
من جهتها، اعتبرت سجا كيلانا أن تنظيم الفعالية في برشلونة يبعث برسالة مفادها أنه "ليس من الضروري التحدث بلغتها أو أن نُشبهها أو نحمل جواز سفرها لكي نقف إلى جانب الإنسانية". ودعت إلى مواصلة النضال "من أجل كل حياة فلسطينية لا تزال تكافح من أجل حقها في الحياة"، مؤكدة أن "الشيء الوحيد الذي لا يمكن لأحد أن يسلبنا إياه هو الأمل".
وشهد الحدث أيضًا مشاركة جراح العظام البريطاني غرايم غروم، الذي زار غزة عدة مرات، إلى جانب الفنانة ماريا ديل مار غريغوريو، صاحبة اللوحة التي زُيّنت بها اللافتة.
وأوضحت مديرة منظمة أفاز، باتريسيا لوبيث، في تصريحات لوكالة الأنباء الأسبانية ايفي، أن الفعالية لا تقتصر على إحياء الذكرى الثانية لمقتل هند رجب، بل تهدف أيضًا إلى توجيه رسالة واضحة للمطالبة بـ"العدالة والحرية والكرامة للشعب الفلسطيني". وأضافت: "ما نريده هو أن يتحرك المجتمع الدولي أخيرًا، فهذا هو الشيء الوحيد الغائب في هذه اللحظة".
كما عبّرت عن شكرها لحضور والدة هند، مشيرة إلى أنها كانت منخرطة في التحضيرات منذ انطلاق فكرة تنظيم الفعالية. وحضر الحدث أيضًا وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، ونائبة عمدة برشلونة الثانية ماريا أوجينيا غاي.
المصدر EFE
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment