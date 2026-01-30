إسبانيا: لافتة بطول 55 مترًا تحمل وجه الطفلة هند تطالب بحرية الشعب الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) برشلونة /PNN / في مبادرة رمزية لافتة، نشرت المنظمة الدولية Avaaz لافتة ضخمة بطول 55 مترًا تحمل صورة الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي قُتلت قبل عامين بنيران إسرائيلية، وذلك للمطالبة بالحرية والكرامة للشعب الفلسطيني.

وجرت الفعالية على شاطئ سوموروسترو في مدينة برشلونة حيث شاركت فيها والدة هند، وسام حمادة، إلى جانب الممثلة سجا كيلاني، بطلة فيلم صوت هند رجب، ويستند الفيلم إلى المكالمة التي أجرتها هند مع خدمات الطوارئ أثناء تعرضها للهجوم، وقد جرى ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

وأمسك المشاركون باللافتة قبالة البحر الأبيض المتوسط، بينما حلّقت مروحية في المكان لالتقاط صور جوية للمشهد. وخلال الفعالية، ألقت وسام حمادة قصيدة عبّرت فيها عن امتنانها لهذا التضامن، مطالبة بألّا يتحول اسم هند إلى "مجرد ذكرى"،

وقالت: "الأطفال الفلسطينيون لا يطالبون إلا بحقهم في العيش، وفي النوم بلا خوف، وفي أن يكبروا".

من جهتها، اعتبرت سجا كيلانا أن تنظيم الفعالية في برشلونة يبعث برسالة مفادها أنه "ليس من الضروري التحدث بلغتها أو أن نُشبهها أو نحمل جواز سفرها لكي نقف إلى جانب الإنسانية". ودعت إلى مواصلة النضال "من أجل كل حياة فلسطينية لا تزال تكافح من أجل حقها في الحياة"، مؤكدة أن "الشيء الوحيد الذي لا يمكن لأحد أن يسلبنا إياه هو الأمل".

وشهد الحدث أيضًا مشاركة جراح العظام البريطاني غرايم غروم، الذي زار غزة عدة مرات، إلى جانب الفنانة ماريا ديل مار غريغوريو، صاحبة اللوحة التي زُيّنت بها اللافتة.

وأوضحت مديرة منظمة أفاز، باتريسيا لوبيث، في تصريحات لوكالة الأنباء الأسبانية ايفي، أن الفعالية لا تقتصر على إحياء الذكرى الثانية لمقتل هند رجب، بل تهدف أيضًا إلى توجيه رسالة واضحة للمطالبة بـ"العدالة والحرية والكرامة للشعب الفلسطيني". وأضافت: "ما نريده هو أن يتحرك المجتمع الدولي أخيرًا، فهذا هو الشيء الوحيد الغائب في هذه اللحظة".

كما عبّرت عن شكرها لحضور والدة هند، مشيرة إلى أنها كانت منخرطة في التحضيرات منذ انطلاق فكرة تنظيم الفعالية. وحضر الحدث أيضًا وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، ونائبة عمدة برشلونة الثانية ماريا أوجينيا غاي.

