تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 105.3 دنانير لجهة البيع، مقابل 100.9 دينارًا للشراء الجمعة.
وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 120.2 دينارًا و93.6دينارًا و64.2 دينارا على التوالي.
