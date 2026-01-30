تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2026-01-30 07:04:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 105.3 دنانير لجهة البيع، مقابل 100.9 دينارًا للشراء الجمعة.


وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 120.2 دينارًا و93.6دينارًا و64.2 دينارا على التوالي.

