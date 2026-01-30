تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 120.2 دينارًا و93.6دينارًا و64.2 دينارا على التوالي.

