الجيش الإسرائيلي: فتح معبر رفح في غزة مع مصر الأحد

2026-01-30 07:04:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه معبر رفح مع مصر سيفتح مجددا الأحد.

