تركيا: نتابع عن كثب اتفاقية الاندماج بين دمشق وقسد

2026-01-30 07:04:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية هاكان فيدان، الجمعة، إن تركيا تراجع عن كثب اتفاق اندماج جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأضاف فيدان للصحفيين في إسطنبول خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني: "ندرس عن كثب اتفاق الاندماج؛ الاندماج الحقيقي يصب في مصلحة سوريا، والأطراف تدرك بالفعل شروطه".
وكان وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى قد ذكر عبر "إكس" إنه تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.
ووفق مصطفى يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين.

