22 % نمواً في الرخص الجديدة للمستثمرين الكويتيين في عجمان خلال 2025

2026-01-30 07:04:22
(MENAFN- Al-Bayan) "> أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تحقيق نمو نسبته 22% في الرخص الجديدة للمستثمرين الكويتيين خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

يأتي هذا النمو تزامناً مع الاحتفال بأسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد" بما يجسد عمق الروابط الأخوية وتنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضحت الدائرة أنّ هذا النمو يعكس تزايد ثقة المستثمرين الكويتيين ببيئة الأعمال في عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل ما توفره من منظومة تشريعية مرنة وخدمات متطورة تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.

وأوضحت الدائرة أنّ المؤشرات المسجلة تأتي انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 واستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير تجربة المستثمر عبر خدمات أكثر مرونة وسهولة، بما يدعم استقطاب الاستثمارات الإقليمية ويرسخ استدامة النمو.

وفي السياق ذاته، أكدت الدائرة أن نمو الرخص الجديدة للمستثمرين الكويتيين يعكس اتساع الفرص الاستثمارية في الإمارة، لاسيما في القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية.

وأكدت الدائرة أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة تتمتع بعمق تاريخي راسخ يمتد إلى ما قبل قيام الاتحاد، مشيرة إلى حرصها المستمر على توطيد التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز مسارات الشراكة الاستثمارية، بما يخدم مصالح البلدين ويواكب تطلعاتهما التنموية.

