ماكرون يهنئ محمد بن سليم بإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

MENAFN - Al-Bayan) ">هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) على إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد، مؤكداً عزمه على مواصلة تعزيز الشراكة التاريخية بين فرنسا والاتحاد.

وفي رسالةٍ إلى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، قال الرئيس ماكرون: "أودّ أن أتقدّم بأحرّ التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)عقب الانتخابات التي جرت في طشقند، أوزبكستان، في 12 ديسمبر الماضي.

"وفي هذا الصدد، واستكمالاً لاجتماعنا الأخير في قصر الإليزيه مع ممثلين آخرين عن عالم السيارات، أؤكد لكم عزمي على مواصلة تعزيز الشراكة التاريخية بين فرنسا والاتحاد الدولي للسيارات".

"متمنياً لكم كل التوفيق في ولايتكم الجديدة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير."

والتقى محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه في نوفمبر الماضي وسلط الاجتماع الضوء على الأولويات المشتركة في مجالات رياضة السيارات، والسلامة على الطرق، والتنقل، وحماية الشباب على الإنترنت.

وبفضل وجود المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للسيارات في باريس، تحتل فرنسا مكانة فريدة في تاريخ الاتحاد، وقد تم التأكيد على ذلك مجدداً يوم أمس عندما أكد الاتحاد الدولي للسيارات تجديد التزامه تجاه فرنسا كأحد مراكزه المتميزة الرئيسية.

واحتفل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والرئيس الفرنسي بالدور المحوري لفرنسا في رياضة السيارات العالمية، بدءاً من البطولات الرياضية التاريخية مثل سباق باريس- روان تريال عام 1894 وصولاً إلى سباق لومانز 24 ساعة، الذي لا يزال يجذب آلاف المتفرجين ويحقق تأثيراً كبيراً، حيث يدعم أكثر من 1000 وظيفة بدوام كامل ويساهم بأكثر من 162 مليون يورو في الاقتصاد الفرنسي.

كما ناقش الرئيس بن سليم والرئيس ماكرون تمثيل فرنسا المستمر في بطولة العالم للفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والمواهب الفرنسية المشاركة في بطولات العالم، ومساهمات المصنعين والمنظمين الفرنسيين في صياغة رياضة السيارات الدولية. ودعم تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات لوفود الاتحاد الدولي للسيارات الذين يحضرون الاجتماعات في باريس.

وانضم إلى الرئيسين رئيس نادي السيارات الفرنسي (ACF) يان دي بونتبريان، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد وأول نادي سيارات في العالم تأسس عام 1895. وهو أيضا رئيس أندية الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي للسيارات، وبيير جوسلين، رئيس الاتحاد الفرنسي لرياضة السيارات (FFSA).

وتناولت المناقشات الدور المحوري الذي تلعبه الأندية إلى جانب الاتحاد الدولي للسيارات في تعزيز التنقل الآمن والمسؤول ورياضة السيارات، فضلاً عن المساهمة التاريخية لفرنسا في هذه القطاعات.

وركزت المحادثة أيضاً على السلامة على الطرق والتنقل المستدام. وتبادل الرئيس بن سليم والرئيس ماكرون وجهات النظر حول المبادرات الرامية إلى جعل التنقل أكثر أماناً وبأسعار معقولة وأكثر استدامة، مثل مؤشر سلامة السائقين التابع للاتحاد الدولي للسيارات الذي تم إطلاقه حديثاً، وهو معيار عالمي فريد من نوعه تم تطويره لقياس ومقارنة مخاطر السائقين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت حماية الرياضيين الشباب وتعزيز الاحترام على الإنترنت موضوعاً رئيسياً آخر. حيث ناقش القائدان حملة الاتحاد الدولي للسيارات "متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت" (UAOA)، والتي تتماشى بشكل وثيق مع سياسات فرنسا بشأن سلامة الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.