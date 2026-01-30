هل تنجح فنزويلا في اختبار السيادة أمام ضغوط واشنطن؟

MENAFN - Al-Bayan) ">تشهد فنزويلا منذ اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك مطلع يناير الجاري منعطفاً حاسماً في علاقتها مع الولايات المتحدة، عقب خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، تمثلت في عملية عسكرية أمريكية أثارت جدلاً دولياً واسعاً حول سيادة القرار الوطني الفنزويلي وحدود التدخل الأمريكي في شؤون دول أمريكا اللاتينية.وتنقسم القراءات حول المسار الذي تتجه إليه كاراكاس؛

فبينما يرى تيار أن فنزويلا تحاول الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد مادورو، يعتبر آخرون أن الضغوط الأمريكية المتراكمة، سياسياً واقتصادياً، دفعت الرئيسة المؤقتة إلى الانصياع لمطالب واشنطن، لا سيما في ملفات النفط والتعاون الدولي وإعادة هيكلة العلاقات الخارجية.

وتواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على قطاعات حيوية من الاقتصاد الفنزويلي، ما انعكس تراجعاً حاداً في الإنتاج النفطي وخسائر كبيرة في الإيرادات، في مقابل تلويح أمريكي بإمكانية رفع جزئي للعقوبات النفطية كحافز لجذب الاستثمارات وإعادة دمج فنزويلا في الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير عن مطالب أمريكية للرئيسة المؤقتة بقطع أو تقليص العلاقات مع حلفاء تقليديين مثل روسيا والصين وإيران، ما يضع كاراكاس أمام اختبار صعب بين الاعتماد الخارجي والحفاظ على السيادة الوطنية.

وتفتح هذه التحولات الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن تأثير مستقبل فنزويلا على الاستقرار الإقليمي في أمريكا اللاتينية، وإمكانية إعادة رسم خريطة النفوذ وتحالفات الطاقة والأمن في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية.

مفترق طرق

إلى ذلك، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، د. محمد بوبوش، أن فنزويلا تقف عند مفترق طرق تاريخي يعيد طرح سؤال السيادة في نصف الكرة الغربي بصيغة أكثر قسوة وتعقيداً.

ويوضح أن كاراكاس باتت محاصرة بين ((تبعية قسرية)) لواشنطن ومحاولات شاقة للحفاظ على ما تبقى من استقلالية القرار الوطني، في ظل تدخل أمريكي غير مسبوق توج بعملية اعتقال مادورو تحت مسمى ((عملية العزم المطلق)).

ويعتبر بوبوش أن هذا التدخل لا يمكن فصله عن إحياء ((مبدأ مونرو)) بنسخته الترامبية المتشددة، أو ما يسميه ((مبدأ دونرو))، الهادف إلى إعادة دمج فنزويلا قسراً في المدار الجيوسياسي والاقتصادي الأمريكي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تتجلى ملامح التبعية في السعي الأمريكي لإعادة هيكلة قطاع النفط الفنزويلي عبر الشركات الكبرى، بما يعني عملياً رهن الثروة الوطنية مقابل تخفيف العقوبات وفتح أبواب التمويل الدولي، وهو ما يجعل الاستقلال السياسي دون سند اقتصادي مجرد شعار فارغ.

في المقابل، يشير بوبوش إلى وجود مقاومة وطنية تقودها الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريغيز، مستندة إلى إرث الثورة البوليفارية وتحالفات مع روسيا والصين، حيث يشكل تنامي التبادل التجاري مع موسكو والاستثمارات الصينية متنفساً يمنح كاراكاس هامش مناورة خارج الهيمنة الأمريكية.

غير أن هذا الهامش يظل هشاً في ظل التفوق العسكري الأمريكي في الكاريبي وقدرته على خنق صادرات النفط.

ويخلص بوبوش إلى أن فنزويلا تتجه نحو نموذج ((السيادة المقيدة))، حيث تحافظ على شكل الدولة المستقلة، لكنها تخضع عملياً لإدارة استراتيجية غير معلنة من واشنطن، في صراع يتجاوز مسألة السلطة إلى معركة أعمق حول معنى الكرامة والسيادة في عالم متعدد الأقطاب.

معادلة دقيقة

من جانبه، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي وباحث متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، أن فنزويلا دخلت مرحلة انتقالية شديدة الحساسية عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أطاحت بمادورو في الثالث من يناير، وهي خطوة أعادت رسم موازين النفوذ وضيقت هامش المناورة أمام كاراكاس.

ويوضح عطيف أنه بعد سنوات من خطاب السيادة والتحالف مع قوى دولية كروسيا والصين وإيران، باتت فنزويلا مضطرة للتكيف مع شروط واشنطن أملاً في تخفيف العقوبات وفتح أبواب الاستثمار، غير أن هذا المسار يطرح إشكالية مركزية تتعلق بقدرة الحكومة الانتقالية على حماية استقلالية القرار الوطني من الانزلاق نحو تبعية سياسية واقتصادية متزايدة.

ويؤكد أن العقوبات الأمريكية، التي تصاعدت منذ 2017 واستهدفت خصوصاً قطاعي النفط والمال، أسهمت بعمق في إضعاف الاقتصاد الفنزويلي وتعميق أزماته الاجتماعية، رغم تداخلها مع سوء الإدارة الداخلية وتراجع أسعار النفط.

وفي المرحلة الراهنة، يبدو الإبقاء على جزء من هذه العقوبات أداة ضغط لتوجيه المسار الانتقالي نحو فك الارتباط مع الشركاء غير الغربيين، واعتماد نموذج اقتصادي أكثر انفتاحاً واندماجاً في الفضاء الأمريكي.

سياسياً، تواجه فنزويلا معادلة دقيقة بين استعادة الشرعية الديمقراطية داخلياً وتفادي الارتهان الكامل للإملاءات الخارجية، في ظل ربط تخفيف العقوبات بإعادة ضبط العلاقات الدولية.أما إقليمياً،

وكما يرى عطيف، فإن مآلات هذا التحول مرشحة لترك بصمات واضحة على توازنات أمريكا اللاتينية، بين تعزيز الحضور الأمريكي أو إثارة ردود فعل رافضة من حكومات يسارية، ليبقى نجاح الانتقال الديمقراطي عاملاً حاسماً في استقرار المنطقة أو اضطرابها.