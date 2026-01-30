عصا الأسطول وجزرة التفاوض.. ماذا يخطط ترامب لإيران صفقة أم ضربة؟

MENAFN - Al-Bayan) ">من التحشيد العسكري إلى الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى تجنب الحرب، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلق السوسبانس حول خياراته في إيران وإدارة حلقة التصعيد باستعراض عوامل القوة والدبلوماسية. فالتصعيد الأمريكي المتدرج تجاه إيران لم يعد خطاباً سياسياً عابراً، بل صار جزءاً من معادلة ضغط مركبة تتداخل فيها أدوات الردع العسكري مع لغة ((الصفقة المشروطة))، فماذا يخطط ترامب لإيران صفقة أم ضربة؟

شروط مسبقة

يوحي المشهد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران بأن المواجهة العسكرية باتت شبه محتومة. ومع ذلك، فإن ما يحدث حالياً يؤشر إلى وجود صفقة مرتقبة خلال الأيام المقبلة، حيث نجد أن هناك ضغطاً عسكرياً وسياسياً لإجبار إيران على الجلوس إلى الطاولة وفق شروط مسبقة.

والملاحظ هذه المرة أن الضغط لا يقتصر على الخطاب، بل يترافق مع وقائع ميدانية تجعل أكبر المحللين في حيرة من خيارات ترامب المرتقبة، سيما أن الرئيس الأمريكي معروف أيضاً بتقلب آرائه وتبدل مواقفه فجأة، وقد أطلق مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات نارية، متهماً إيران بالتعنت في المفاوضات، ومطالباً بـ((الاستسلام غير المشروط!))، ثم الحديث عن رغبته في تجنب الحرب.

على غير العادة، يجري الحوار بين أمريكا وإيران هذه الأيام علناً، لا عبر القنوات الخلفية ولا في الغرف المغلقة، بل عبر القنوات المباشرة وعبر الوساطات، وأصبحت الجهود الدبلوماسية أكثر إلحاحاً الآن بعد أن نقلت الولايات المتحدة المزيد من القوة النارية إلى المنطقة.

وتسعى واشنطن إلى تحقيق اتفاق نووي جديد لا يمنح طهران أي حق في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، والحد من قدراتها الصاروخية ومن الدعم الذي تقدمه لحلفائها الإقليميين.

التهديد بالقوة

هذا الحشد الضخم للأساطيل الأمريكية في المنطقة، قد يكون مثالاً تطبيقياً لمبدأ ترامب المفضل: التهديد باستخدام القوة بأقصى درجاتها، لتحصيل أفضل صفقة ممكنة، باستعمال عصا الأسطول وجزرة التفاوض،

وهنا يأتي دور الميدان الذي يسبق التفاوض، وهو ما يتجلى بالتحشيد العسكري الأمريكي اللافت في المنطقة، وتحديداً دخول حاملة الطائرات ((​يو إس إس أبراهام لينكلون​)) إلى نطاق القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال ترامب عندما سئل من قبل الصحفيين مساء أمس الخميس عن احتمال إجراء محادثات مع طهران ((نعم.. أنا أعتزم ذلك.. لدينا الكثير من السفن الكبيرة والقوية جداً المتجهة إلى إيران حالياً، وسيكون من الرائع ألا نضطر إلى استخدامها)).

من جهته أوضح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن إيران لديها كل الخيارات لإبرام صفقة، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع ترامب في البيت الأبيض.

وبحسب ((القناة 13))، "ففي إطار التعاون بين الجيشَين الإسرائيلي والأمريكي، رست مدمرة أمريكية في ميناء إيلات صباح اليوم، وأُفيد بأن وصولها يأتي ضمن إجراءات روتينية ومخطط له.

وكان ترامب، اقترب في وقت سابق من الشهر الجاري، من إصدار أمر بشن ضربة عسكرية ضد أهداف تابعة للنظام الإيراني، على خلفية مقتل آلاف المتظاهرين. غير أنه قرر تأجيل القرار، بالتوازي مع تحريك أصول عسكرية أمريكية إلى المنطقة.