مطار دبي الدولي يرحّب بالقادمين من دولة الكويت خلال أسبوع الإمارات والكويت

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت مطارات دبي، المشغّلة للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم، عن ترحيبها بالمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة هذا الأسبوع عبر تنظيمها سلسلة من اللحظات الترحيبية الخاصة في مطار دبي الدولي، بالتعاون مع مجتمع المطار oneDXB، وذلك احتفالاً بأسبوع "الإمارات والكويت إخوة للأبد" الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

واستقبل مطار دبي الدولي خلال العام 2025، 1.6 مليون مسافراً من دولة الكويت عبر 11,500 رحلة جوية تشغلها أربع شركات طيران، في مؤشر يعكس قوة الربط الجوي بين البلدين وعمق الروابط التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

هذا وسيجري تقديم هذه المبادرة الترحيبية عبر جميع مباني المسافرين، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي وسوق دبي الحرة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة دبي للطيران المدني، وطيران الإمارات، والإدارة العامة لأمن المطارات - شرطة دبي، ودو وفريق "هويتي". وتشمل الفعاليات مسارات وصول مخصّصة وأختام جوازات خاصة وعروض ثقافية وديكورات تحمل طابع هذه المناسبة في مباني المسافرين وشاشات رقمية تسلّط الضوء على الروابط الأخوية بين الإمارات والكويت، إلى جانب هدايا متنوعة تتضمن قسائم تسوّق من سوق دبي الحرة وشرائح اتصال وغيرها، بما يسهم في توفير تجربة وصول سلسة ودافئة لجميع الضيوف القادمين من دولة الكويت.