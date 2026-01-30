الحدّ من هدر المياه في صناعة الأزياء

MENAFN - Al-Bayan) ">يستعرض سوات أوزسوي، نائب الرئيس للعمليات التجارية لدى إبسون لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ووسط وغرب آسيا، السبل التي تمكن قطاع الأزياء من الابتكار والارتقاء بمعاييره البيئية من خلال الحد من هدر المياه.

جميعنا نشعر بالسعادة عندما نشتري قطعة جميلة ومناسبة من الملابس، إلا أننا لا ندرك الأثر البيئي وراء إنتاج الملابس، وستصيبنا الدهشة عندما نعلم أن إنتاج بنطال واحد من الجينز يستهلك ما يقارب 3781 لترا من المياه، وهي كمية تكفي لملء نحو 50 حوض استحمام.

تاريخياً، نشأت صناعة الملابس وازدهرت حول الممرات المائية التي وفّرت وسائل النقل والطاقة اللازمة لتشغيل المصانع ومصادر المياه للإنتاج. غير أن ذلك أدّى أيضاً إلى زيادة التلوث وهدر كميات هائلة من المياه.

ومع تسارع نمو صناعة الأزياء، تتصاعد الكلفة البيئية المترتبة على إنتاج الملابس لتصبح قضية ملحة لا تحتمل التأجيل. ويشكل الحدّ من استهلاك المياه عنصراً أساسياً لصياغة مستقبل أكثر استدامة لهذا القطاع.

المبادرات المحلية ورؤية 2030

تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها مركزاً رائداً للابتكار والاستدامة في الشرق الأوسط، أهمية التصدي للتحديات البيئية، وفي مقدمتها ترشيد استهلاك المياه. وفي إطار رؤية 2030، منحت حكومة الإمارات الاستدامة أولوية قصوى عبر توجيه استثمارات واسعة إلى إدارة الموارد المائية وتبني تقنيات مبتكرة لمواجهة ندرة المياه.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2036 إلى ضمان استخدام الموارد المائية بصورة مستدامة، ورفع مستويات الكفاءة، والحد من الهدر عبر مختلف القطاعات بما يشمل قطاع النسيج. ومع تنامي الوعي بقضايا المياه على المستوى العالمي، تتجه الجهات المعنيّة محلياً إلى اعتماد حلول متقدمة، مثل الطباعة الرقمية على المنسوجات وممارسات التصنيع المستدامة، وذلك للحد من الأثر البيئي لقطاعات مثل صناعة الأزياء.

مشكلة واسعة النطاق

تخلّف صناعة النسيج عبئاً بيئياً كبيراً على المستويين العالمي والإقليمي. ووفقاً لبيانات مجموعة تدوير، يبلغ الاستهلاك السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة من المنسوجات نحو 500 مليون قطعة، ينتهي المطاف بما يقارب 210 آلاف طن منها كنفايات، ويُوجَّه ما يصل إلى 90% منها حالياً إلى مكبّات النفايات. ويكتسب هذا الحجم من النفايات دلالة خاصة، لاسيما في دولة لديها أهدافاً طموحة في مجال الاستدامة مثل الإمارات، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحّة لقطاعي النسيج والأزياء لاعتماد أساليب عمل أكثر تقدماً تشمل إعادة التصميم، وتعزيز إعادة التدوير، وتبني أساليب تصنيع أكثر استدامة.

لماذا كل هذه المياه؟

يبدأ هدر المياه في صناعة الملابس عند مرحلة إعداد المواد الخام، إذ يتم نسج غالبية المنسوجات من القطن، وهو المحصول الأكثر استهلاكاً للمياه مقارنة بغيره من المحاصيل الزراعية. فإنتاج كل كيلوغرام واحد من القطن الخام يتطلب ما بين 7,000 و29,000 لتر من المياه.

في المقابل، نحتاج إلى 1827 لترا من المياه لإنتاج كيلوغرام واحد من القمح، في حين لا تتطلب الحبوب سوى 1,000 لتر من المياه لكل كيلوغرام. كما تستلزم مراحل التصنيع كميات كبيرة من المياه، إذ يخضع القطن لعمليات التبييض والصباغة والطباعة والشطف. ويحتاج كل كيلوغرام من القطن المصبوغ إلى ما يصل إلى 150 لتراً من المياه.

لكن، ما هي التقنيات المتاحة للحد من الهدر الكبير المرتبط بالأساليب التقليدية المستخدمة في صناعة الملابس؟

حلول تقنية فاعلة للحد من استهلاك المياه في الطباعة النسيجية

يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة لخفض استهلاك المياه بصورة ملموسة خلال مرحلة معالجة الأقمشة، سواءً قبل الطباعة أو بعدها. وتعد طابعة إبسون موناليزا ML-13000 نموذجاً للطابعات الرقمية المتقدمة التي تعتمد الحبر الصبغي، الأمر الذي يسهم في تبسيط العملية الإنتاجية بالكامل ويحدّ من استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 97% مقارنة بأساليب الطباعة التقليدية على المنسوجات.

تتيح الطباعة الرقمية على المنسوجات إنتاج الأزياء حسب الطلب، مما يحد من هدر المياه والمواد النسيجية مقارنةً بالطرق التقليدية والتي غالباً ما تؤدي إلى فائض في الإنتاج. كذلك تتسم الطابعات الرقمية بصغر حجمها، الأمر الذي يسهم في اختصار مراحل سلسلة التوريد، ويُبقي عمليات الإنتاج أقرب إلى مواقع الاستهلاك.

تقليل الهدر بطرق أخرى

تدعم الطباعة الرقمية من إبسون التحول إلى نماذج إنتاج أكثر استدامة في صناعة النسيج. وتبرز إلى جانبها تقنية الألياف الجافة من إبسون والمخصصة للمنسوجات، حيث يجري حالياً تطوير نموذج أولي يعمل على تفكيك ألياف الملابس المستعملة وبقايا المصانع وتحويلها إلى ألياف أساسية يمكن استخدامها لإنتاج مواد غير منسوجة جديدة. وتتم عملية تفكيك الألياف اعتماداً على مستويات رطوبة معتدلة ودون استخدام المياه، ويمكن أن تساهم هذه التقنية في الحدّ من الكميات الكبيرة من المياه المطلوبة للإنتاج، كما أنها تحسّن معدلات إعادة تدوير الملابس.

ولإبراز آفاق التكنولوجيا المستدامة، تعاون مصمم الأزياء الإماراتي الشهير "مايكل سينكو" مع "إبسون" خلال فعاليات أسبوع الموضة العربي 2023. حيث تمكّن "سينكو" من تنفيذ تصاميم دقيقة لمجموعته المستوحاة من أعمال الفنان غوستاف كليمت بالاستعانة بتقنيات الطباعة الرقمية من إبسون، وهو ما يجسّد القدرات الكبيرة التي توفرها الطباعة على النسيج بصورة مستدامة وبجودة عالية. ويعكس هذا التعاون تنامي أهمية الممارسات الواعية بيئياً في صناعة الأزياء، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث باتت الاستدامة عنصراً أساسياً في مشهد الأزياء والموضة.

إعادة التفكير في اختياراتنا الاستهلاكية

في المرة المقبلة التي تشتري فيها قطعة ملابس، تأمل حجم الابتكارات الكامنة وراءها، وتخيل كيف تسهم الخيارات الواعية في ترسيخ ممارسات الإنتاج المسؤولة في المستقبل وفي حماية البيئة للأجيال القادمة.

