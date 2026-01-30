مياه اليرموك تبدأ تركيب خط صرف صحي جديد يخدم التجمعات السكانية جنوبي إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشرت شركة مياه اليرموك، اليوم الجمعة، أعمال تركيب خط صرف صحي جديد يخدم التجمعات السكانية غربي شارع وصفي التل جنوبي إربد، بتكلفة 56 ألف دينار.



ويأتي تركيب خط الصرف الصحي الجديد، استجابة لاحتياجات وشكاوى أهالي المنطقة ومطالبتهم بتحديث خط الصرف الصحي الذي يخدم المنطقة.



وقال الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك، معتز عبيدات، إن خط الصرف الصحي الجديد الذي سيكون بطول 450 مترًا، وبقطر 400 مليمتر، سيتم تركيبه موازيًا وداعمًا للخط القديم الذي تتمثل مشكلته بعدم قدرته على استيعاب كميات المياه العادمة جراء التوسع في التجمعات السكانية وإنشاء البنايات السكنية وزيادة عدد السكان في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تكرر فيضانه.



وأكد، أن إجراء الشركة يأتي ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي والحد من الأعطال المتكررة، مشيرًا إلى أن الأعمال تنفذ وفق أعلى المعايير الفنية وبالسرعة المطلوبة لإنهاء مشكلة أهالي المنطقة.



ودعا عبيدات، المواطنين إلى التعاون مع كوادر الشركة في الحفاظ على سلامة خطوط شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات الصلبة في مجراها لغاية إدامة عملها حفاظا على البيئة المحلية والمصلحة العامة.