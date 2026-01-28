الأرصاد رياح مغبرة وفرصة لأمطار متفرقة والعظمى 23

الأرصاد رياح مغبرة وفرصة لأمطار متفرقة والعظمى 23
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأربعاء، طقس معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق.
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 12 درجة مئوية.
