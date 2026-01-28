  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأرصاد رياح مغبرة وفرصة لأمطار متفرقة والعظمى 23

2026-01-28 03:03:45
(MENAFN- Al-Anbaa)

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأربعاء، طقس معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 12 درجة مئوية.

MENAFN28012026000130011022ID1110660562

