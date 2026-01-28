ترامب أسطول آخر رائع يتجه نحو إيران آمل أن يتوصلوا لاتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسطول آخر يتجه نحو إيران.

وقال في تصريحات له:"هناك أسطول آخر رائع يتجه نحو إيران الآن". وأضاف: "آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق"

وتمركزت قوة ضاربة تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة تقودها حاملة الطائرات في الشرق الأوسط إبراهام لينكولن.