  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب أسطول آخر رائع يتجه نحو إيران آمل أن يتوصلوا لاتفاق

ترامب أسطول آخر رائع يتجه نحو إيران آمل أن يتوصلوا لاتفاق

2026-01-28 03:03:44
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسطول آخر يتجه نحو إيران.

وقال في تصريحات له:"هناك أسطول آخر رائع يتجه نحو إيران الآن". وأضاف: "آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق"

وتمركزت قوة ضاربة تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة تقودها حاملة الطائرات في الشرق الأوسط إبراهام لينكولن.

MENAFN28012026000130011022ID1110660561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث