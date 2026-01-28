ترامب أسطول آخر رائع يتجه نحو إيران آمل أن يتوصلوا لاتفاق

ترامب أسطول آخر رائع يتجه نحو إيران آمل أن يتوصلوا لاتفاق
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسطول آخر يتجه نحو إيران.
وقال في تصريحات له:"هناك أسطول آخر رائع يتجه نحو إيران الآن". وأضاف: "آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق"
وتمركزت قوة ضاربة تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة تقودها حاملة الطائرات في الشرق الأوسط إبراهام لينكولن.
