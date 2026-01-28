سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 61 47 دولارا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 68 سنتا ليبلغ 61.47 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 62.15 دولارا للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.98 دولار لتبلغ 67.57 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.76 دولار لتبلغ 62.39 دولار.