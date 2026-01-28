الزمالك يتجاوز أصعب أزماته الإدارية وخزينة النادي تنتعش بمبلغ كبير

MENAFN - Al-Bayan) نجح نادي الزمالك المصري في تجاوز واحدة من أكثر أزماته الإدارية تعقيدًا خلال الفترة الماضية، بعدما تلقى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب موافقة رسمية للحصول على قطعة أرض بديلة، في خطوة أنهت أزمة امتدت لعدة أشهر وأثرت بشكل مباشر على مشروعات النادي الاستثمارية.

وحصل الزمالك، على ما يقرب من 450 مليون جنيه مصري من إحدى الشركات العقارية، وذلك في إطار اتفاق يهدف إلى سداد الالتزامات المالية الخاصة بأرض النادي المسحوبة، مقابل إشراك الشركة في المنطقة الاستثمارية بالأرض الجديدة.

وشهدت الأزمة تطورات متسارعة خلال الشهور الماضية، بعدما قررت وزارة الإسكان سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر بداعي انتهاء مهلة التخصيص، وهو ما دفع إدارة الزمالك للدخول في نزاع قانوني وصل إلى النيابة العامة، بالتوازي مع البحث عن حلول بديلة تحفظ حقوق النادي.

وعانى الزمالك من ضغوط مالية واضحة نتيجة توقف عدد من المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالأرض المسحوبة، ما تسبب في تأثر موارد النادي، قبل أن تنجح الإدارة الحالية في التوصل إلى صيغة تسوية ضمنت توفير أرض بديلة وعودة النشاط الاستثماري من جديد.

وسبق أن حصل الزمالك على مبالغ مالية قدرت بنحو 800 مليون جنيه مصري من بعض الشركات ضمن مشروعات استثمارية متعلقة بالأرض التي تم سحبها، حيث رد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مبلغ 500 مليون جنيه، بينما جرى إنفاق باقي المبلغ في تسيير شؤون النادي خلال الفترة الماضية.

ويواصل مجلس إدارة الزمالك العمل على إعادة ترتيب الملفات الاستثمارية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتجنب تكرار أزمات مشابهة في المستقبل، مع التركيز على الاستفادة من الأرض البديلة والمشروعات المرتبطة بها.