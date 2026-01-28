بمعجزة.. ديوكوفيتش يعبر إلى نصف نهائي أستراليا المفتوحة

MENAFN - Al-Bayan) تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمعجزة إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بعدما اضطر منافسه الإيطالي لورينزو موسيتي للانسحاب من المباراة، بعد أن كان متقدمًا بمجموعتين لواحدة، 6-4 و6-3، قبل أن تتوقف المجموعة الثالثة عند نتيجة 3-1 لمصلحة ديوكوفيتش.

وبهذا التأهل المعجزة، واصل ديوكوفيتش حلمه نحو تحقيق لقبه رقم 25 في البطولات الكبرى. ولعب ديوكوفيتش (38 عامًا) واحدة من أصعب المواجهات في البطولة حتى الآن، بعدما جاء وصوله إلى هذا الدور سلسًا نوعًا ما، إذ لم يخسر أي مجموعة في الأدوار الأولى، واستفاد من تقدمه السهل في الدور الرابع عندما انسحب ياكوب منشيك بسبب الإصابة، قبل أن يصطدم باللاعب الإيطالي في ربع النهائي الذي تقدم عليه بمجموعتين نظيفتين.

ودخل ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى (24 لقبًا)، بطولة أستراليا المفتوحة ساعيًا للفوز باللقب وتعزيز رقمه القياسي، وأن يتمكن من إعادة كتابة تاريخ التنس، ليصبح أكبر لاعب في العصر المفتوح يحرز لقبًا في إحدى بطولات الغراند سلام.

وحطم ديوكوفيتش رقمين قياسيين في أستراليا، حيث عادل رقم السويسري روجيه فيدرر، صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات في بطولة أستراليا، البالغ 102 فوز، كما حقق الانتصار رقم 401، وبات أول لاعب يصل إلى هذا العدد من الانتصارات في تاريخ التنس بالبطولات الأربع الكبرى ((غراند سلام)).

وقال ديوكوفيتش إنه كان ((محظوظًا للغاية)) بعبور الدور، بعد معاناة كبيرة أمام موسيتي، الذي انسحب وهو متقدم بمجموعتين لواحدة، في المباراة التي انتهت بواقع 4-6 و3-6 و3-1.

وأوضح ديوكوفيتش، في حديثه عقب اللقاء، أن خطته نجحت في البداية قبل أن تنقلب الأمور تمامًا، قائلًا: ((سارت الاستراتيجية بشكل جيد في أول شوطين، ثم تغيّر كل شيء. حققت أربع ضربات رابحة من دون أي خطأ مباشر في البداية، ثم سجلت أربع ضربات رابحة فقط مقابل نحو 40 خطأ في بقية المباراة)).

وأضاف أن موسيتي فرض أسلوبه وأجبره على خوض تبادلات طويلة: ((هذا ما يفعله لورينزو، يجعلك تلعب دائمًا. عندما تظن أن النقطة انتهت، لا تكون كذلك. عند الهجوم عليه لا تعرف ما الذي سيأتي، تمريرة ناجحة أو كرة مقطوعة أو ضربة قوية على الجسد، أو كرة عالية موجهة إلى أضعف ضربة لدي، وهي الضربة الساحقة)).

وتابع: ((حاولت قدر المستطاع، ولا يمكنني الشكوى)).

وعن خضوعه لاستراحة طبية خلال المباراة، قال: ((كانت هناك بعض الفقاعات الجلدية، لكنها ليست أمرًا خطيرًا. لم أشعر بالكرة اليوم، وكان ذلك بسبب جودة لعبه وتنوعه)).

وختم اللاعب الصربي قائلًا: ((أنا محظوظ للغاية بالمرور من هذه المباراة اليوم)).