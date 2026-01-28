  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رقم ثقيل يطارد الزمالك في قضية "زيزو"

2026-01-28 03:00:59
(MENAFN- Al-Bayan) يواجه نادي الزمالك المصري ملفًا قانونيًا معقدًا في قضية لاعبه السابق أحمد ((زيزو))، بعد تصريحات رسمية من ممثل اللاعب أكدت استمرار النزاع حول المستحقات المالية المتأخرة، مع استمرار نظر القضية أمام لجنة شؤون اللاعبين، باتحاد الكرة المصري.

وكشف أشرف عبد العزيز، محامي زيزو، أن قيمة المستحقات المتأخرة تصل إلى 83 مليون جنيه مصري، مشددًا على أن هذه المبالغ لم تسدد حتى الآن، وأن موقف اللاعب القانوني يمنحه أحقية المطالبة بها كاملة من نادي الزمالك.

وأوضح المحامي أن إدارة الزمالك طلبت في وقت سابق مهلة إضافية لتقديم مستندات تفيد بسداد مستحقات اللاعب، إلا أن ما قدم للجنة، بحسب قوله، اقتصر على إيصالات تتعلق بعقود سابقة، دون وجود ما يثبت سداد مستحقات العقد الأخير.

وانتقل زيزو إلى صفوف الأهلي خلال شهر يونيو الماضي عقب نهاية عقده مع الزمالك، ولكن استمر الخلاف المالي بين اللاعب والزمالك دون تسوية، ليعرض الملف لاحقًا على لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة للفصل فيه.

وأكد محامي اللاعب أن الزمالك لم يقدم ما يثبت حصول زيزو على كامل حقوقه المالية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم امتلاكه أي معلومات تؤكد تقاضي اللاعب أموالًا من رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق.

وأشار إلى أن توقيع زيزو للأهلي تم خلال الفترة القانونية، موضحًا أن حصول اللاعب على تأشيرة الولايات المتحدة في وقت مبكر لا يمثل دليلًا على توقيع سابق، وإنما جاء لأسباب تتعلق بالمشاركة المحتملة في كأس العالم للأندية.

ويترقب الطرفان قرار لجنة شؤون اللاعبين خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار النزاع حول المستحقات المالية، وما يترتب عليه من التزامات محتملة على نادي الزمالك.

