بعد هجوم ترامب... الاعتداء على إلهان عمر بمادة غامضة

تعرضت عضوة الكونغرس الأميركي إلهان عمر أمس لمحاولة اعتداء باستخدام حقنة تحوي على مادة مجهولة أثناء اجتماع شعبي في مينيسوتا وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحقيقات من وزارة العدل والكونغرس بشأن الثروة المتزايدة لعمرر.

وقامت عمر بالوقوف على المنصة منتقدة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ودعت لإلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) واندفع أنتوني كازميرتشاك، مردداً كلاماً غير مسموع، من الصف الأقرب إلى المنصة ورش سائلًا بلون كهرماني نحوها وفق نيوزويك.

تمكنت عمر من اللحاق بالمهاجم وأبدت استعدادها للضرب قبل أن يتم السيطرة عليه وأخراجه من مكان الحدث في شمال مينيسوتا.

وقال شاهد قرب عمر إن المادة التي تم رشها كانت رائحتها قوية جدًا وتشبه الخل أو الأمونيا.

وتابعت عمر حديثها بعد دقائق: "نحن أقوياء في مينيسوتا، وسنستمر في الصمود مهما حاول أحدهم أن يعرقلنا."

تم اعتقال كازميرتشاك، 55 عاماً، من قبل شرطة مينيسوتا، وهو مؤيد للرئيس ترامب حسب منشوراته على فيسبوك، وتم حجزه بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة.

قام علماء الأدلة الجنائية بالذهاب إلى المكان لمعالجة المشهد، بينما أكدت عمر لاحقاً على حسابها في إكس: "أنا بخير، لن يخيفني هذا الشخص الصغير، "لا أترك المتنمّرين ينتصرون."

أدانت قيادات سياسية من الحزبين الحادثة، ومن بينهم نانسي ميس (R-SC) وعمدة مينيسوتا جاكوب فري، مؤكدين أن العنف والتخويف لا مكان لهما في المدينة أو السياسة.

جاء الهجوم بعد يوم من إعلان الرئيس ترامب عن تحقيقات من وزارة العدل والكونغرس بشأن الثروة المتزايدة لعمر، بعد أن أرسل مسؤول الحدود توم هومان لتهدئة التوترات في مينيسوتا إثر حادث إطلاق النار الذي أسفر عن وفاة ممرضة وحدة العناية المركزة أليكس بريتي.

قالت ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز: يس من قبيل الصدفة أن تتعرض عمر لهذا الهجوم بعد أيام من هجمات ترامب ونائب الرئيس على حسابها."

أكدت شرطة الكابيتول الأميركة أن المهاجم سيواجه أقصى العقوبات الممكنة لمنع تكرار هذا النوع من العنف، مشيرةً إلى أن التهديدات ضد أعضاء الكونغرس تزايدت للعام الثالث على التوالي في 2025، حيث تم التحقيق في 14,938 حالة مثيرة للقلق ضد النواب وعائلاتهم وموظفيهم.