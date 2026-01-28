الدولار يهبط بعد تصريحات ترامب

MENAFN - Al-Bayan) واجه الدولار "أزمة ثقة" إذ تحرك بالقرب ⁠من أدنى مستوياته في أربع سنوات اليوم الأربعاء بعد أن تجاهل الرئيس دونالد ترامب تراجعه ‌في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأمريكية وارتفاع الين واليورو والجنيه الإسترليني.

وتجاوز اليورو مستوى 1.2 دولار للمرة الأولى منذ عام 2021 وتراجع قليلا خلال الجلسة مسجلا 1.2015 دولار، بينما اقترب الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى منذ عام 2021 مسجلا 1.3823 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وسجل مؤشر ⁠الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 95.964 بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة عندما وصل إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 95.566.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن قيمة الدولار "رائعة"، ⁠وذلك عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه انخفض أكثر من اللازم. واعتبر المتعاملون تعليقاته بمثابة إشارة لبيع العملة بقوة.

ولم تكن تعليقات ترامب جديدة كليا، ولكنها جاءت في وقت يتعرض فيه الدولار لضغوط مع تأهب المتعاملين لتدخل منسق محتمل ​من جانب السلطات الأمريكية واليابانية لتثبيت الين.

وقال كايل رودا كبير محللي السوق لدى ​كابيتال دوت كوم "يظهر ذلك وجود ​أزمة ثقة في الدولار الأمريكي ويبدو أنه في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة ترامب بسياستها التجارية والخارجية والاقتصادية غير ‌المنتظمة، قد يستمر هذا ‌الضعف". وهبط الدولار أكثر من ⁠تسعة بالمئة في عام 2025 وبدأ العام الجديد على تراجع، إذ انخفض بالفعل بنحو 2.3 بالمئة في يناير كانون الثاني في ظل النهج المتقلب الذي يتبعه ترامب حيال التجارة والدبلوماسية الدولية، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​والزيادات الضخمة في الإنفاق العام ​التي أقلقت المستثمرين.

وقال رودا "يتعارض ضعف الدولار مع الأساسيات القوية الأخرى. فالاقتصاد الأمريكي لا يزال ممتازا، ومن المفترض أن يعكس الدولار ذلك. ولكنه لا يفعل بسبب نهج ترامب". وسينصب تركيز المستثمرين على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وتلقى الين الياباني مزيدا من الدعم من عمليات بيع الدولار وسجل 152.60 مقابل العملة الأمريكية بعد ارتفاعه بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. ويحوم بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بسبب الحديث عن تدقيق الولايات المتحدة واليابان في أسعار الصرف، وهو ما ينظر إليه غالبا على أنه تمهيد لتدخل رسمي. وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.70225 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023 وسط الضعف واسع النطاق للعملة الأمريكية وبعد أن أظهرت البيانات ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية أسرع في الربع الأخير من العام الماضي، مما دعم توقعات إقدام بنك الاحتياطي ‍الأسترالي على رفع سعر الفائدة ⁠في المدى القريب.