الإمارات تتصدر أسواق الصادرات المصرية غير البترولية في 2025

الإمارات تتصدر أسواق الصادرات المصرية غير البترولية في 2025
جاء ذلك في استعراض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري لمؤشرات التجارة الخارجية لبلاده خلال عام 2025، موضحاً أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 17% لتسجل 48 مليار و567 مليون دولار، مشيراً إلى أن الواردات بلغت 83 مليارا و14 مليون دولار، بينما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% ليسجل 34 مليارا و447 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
ولفت إلى الارتفاع الكبير في صادرات الذهب خلال عام 2025 لتصل إلى 7 مليارات و600 مليون دولار، في مؤشر يعكس تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المرتفعة في هيكل الصادرات.
وأكد أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا، وتحسين مؤشرات التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
