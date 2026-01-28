  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الإمارات تتصدر أسواق الصادرات المصرية غير البترولية في 2025

2026-01-28 03:00:58
(MENAFN- Al-Bayan) تصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025، في انعكاس مباشر لعمق الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودور السوق الإماراتية كمحور رئيسي لنفاذ المنتجات المصرية ودعم حركة التجارة والاستثمار المتبادلة.

جاء ذلك في استعراض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري لمؤشرات التجارة الخارجية لبلاده خلال عام 2025، موضحاً أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 17% لتسجل 48 مليار و567 مليون دولار، مشيراً إلى أن الواردات بلغت 83 مليارا و14 مليون دولار، بينما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% ليسجل 34 مليارا و447 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.

ولفت إلى الارتفاع الكبير في صادرات الذهب خلال عام 2025 لتصل إلى 7 مليارات و600 مليون دولار، في مؤشر يعكس تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المرتفعة في هيكل الصادرات.

وأكد أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا، وتحسين مؤشرات التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

