غرفة دبي العالمية تستقطب 373 شركة خلال عام 2025

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسية خلال العام 2025، والتي تجسد دورها الفعال في تحفيز نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي وتعزيز تنافسيتها مركزاً رائداً عالمياً للتجارة والاستثمار.

ونجحت غرفة دبي العالمية خلال العام 2025 باستقطاب 373 شركة متنوعة تشمل شركات متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ 207 شركات تم استقطابها خلال العام 2024، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 80.2% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال العام الماضي 64 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ 51 شركة تم استقطابها من قبل الغرفة خلال 2024، بنمو بنسبة 25.5%. كما استقطبت الغرفة 309 شركات صغيرة ومتوسطة في 2025 بنسبة زيادة بلغت 98% مقارنة مع 156 شركة تم استقطابها في 2024.

بيئة مثالية

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية:((تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبيئة مثالية لنمو وتوسع الأعمال على الصعيد الدولي. وتلتزم غرفة دبي العالمية بدورها المحوري في تعزيز موقع الإمارة مركزاً رئيسياً ضمن منظومة الاقتصاد العالمي)). وأضاف: ((تلعب شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية دوراً محورياً في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال جهودها المستمرة في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتمكين الشركات العاملة في دبي من التوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تعزز تنافسية دبي وترسخ ريادتها ضمن أهم مراكز المال والأعمال في العالم)).

فعاليات

وضمن جهودها الرامية لتعزيز الشراكات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، والارتقاء بمستوى التكامل بين مجتمعات الأعمال حول العالم، شاركت الغرفة العام الماضي في 235 فعالية خارجية وترويجية شملت 190 مدينة حول العالم بهدف استعراض المزايا الاستثمارية التنافسية لدبي. كما استقبلت الغرفة 141 وفداً تجارياً دولياً، ضمّ 673 مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك وتطوير فرص جديدة ونوعية لمجتمعات الأعمال في دبي ودول العالم.

وفي إطار الالتزام بتحقيق مستهدفات مبادرة ((دبي جلوبال)) الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030 لتعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم، واصلت الغرفة توسيع شبكة مكاتبها الخارجية لتصل إلى 38 مكتباً بنهاية 2025، حيث قامت خلال العام الماضي بتعزيز حضورها العالمي من خلال افتتاح 9 مكاتب تمثيلية جديدة في كل من كراتشي في باكستان، ودكا في بنغلاديش، وكيب تاون في جنوب أفريقيا، وبنغالور في الهند، وبانكوك في تايلاند، وتورنتو في كندا.

نيويورك

كما قامت الغرفة خلال العام 2025 بافتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الولايات المتحدة الأمريكية ومقره نيويورك، وأول مكتب تمثيلي لها في شرق اوروبا في العاصمة البولندية وارسو، أول مكتب تمثيلي لها في الدول الاسكندنافية في مدينة ستوكهولم بالسويد.

ونظمت المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة خلال العام الماضي 505 طاولات نقاش مستديرة للترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعريف بدبي كمركز للتوسع الخارجي للأسواق العالمية.وتشكل شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية منصة استراتيجية تربط شركات دبي مع مجتمعات الأعمال حول العالم، وتعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الثنائية، كما تعمل على دعم الشركات في الدول التي تعمل بها للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية.

وتضطلع مكاتب التمثيل الخارجي للغرفة بدور حيوي في تعريف مجتمعات الأعمال حول العالم بالمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة مثالية للنمو والتوسع، كما تقدم المكاتب معلومات قيّمة عن سوق دبي، وتدعم نمو الشركات العالمية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق الواعدة.