الإقراض الزراعي: قروض بـ64 مليون دينار لـ12880 مزارعا في 2025

خبرني - قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعـي المهندس محمد دوجان، إن المؤسسة مولت أكثر من 12880 مزارعا ومستثمرا بالقطاع الزراعي، خلال عام 2025 منهم 9350 من الذكور، و 3650 من الإناث، بقيمة 46 مليون دينار، بزيادة بلغت 7 ملايين دينار عن 2024.

وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن 9 ملايين دينار تم منحها على نظام التمويل الإسلامي، فيما تم منح نحو 11 مليون دينار منها على نظام القروض المدعومة (بدون فوائد)، للعديد من المشاريع والبرامج الزراعية، لجميع الغايات والمشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والميكنة ومعدات التصنيع الزراعي وجميع مستلزمات الإنتاج.

وأشار الى أن هذه القروض راعت مرتكزات أساسية للتنمية الزراعية أهمها: تكثيف استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتصنيع الزراعي، لتامين القدر الممكن من الأمن الغذائي للأردنيين والتركيز على مناطق الأطراف والبادية وجيوب الفقر والمشاريع الأسرية الخاصة بالمرأة والباحثين عن عمل لإحداث تنمية زراعية ذات أثر أكبر ودعم المشاريع سريعة الدخل والتخفيف من الفقر والبطالة، حيث أن أبرز المشاريع الممولة كانت تتعلق بالتصنيع الغذائي وتطوير الثروة الحيوانية ومشاريع الحد من مشاكل الفقر والبطالة، واستصلاح الأراضي وأنظمة الري الحديثة ومحاصيل العجز والطاقة المتجددة.

وبحسب المؤسسة، توزعت هذه القروض على فروع المؤسسة حيث بلغ حجم القروض بفروع الشمال 25 مليون دينار وفروع الوسط 32 مليونا وفروع الجنوب 16 مليونا.

وبين أن المؤسسة تحرص على تمويل المشاريع التي تحد من الفقر والبطالة، حيث خصصت 8 ملايين دينار واستفاد منها نحو 2150 باحثا وباحثة عن العمل.

وأضاف إنه تم الأخذ بعين الاعتبار، توجيه هذه القروض لمناطق البادية الأردنية في الشمال والوسط والجنوب ومناطق الأطراف، مؤكدا أنه تم الاستمرار في برنامج التمويل الريفي الذي يهدف إلى تمويل المشاريع ذات الارتباط الوثيق بالقطاع الزراعي مع التركيز على النوافذ التسويقية المحلية وإحداث فرص عمل لأبناء الريف، حيث تم إقراض حوالي 4 ملايين دينار استفاد منها 938 مقترضا ومقترضة.

وأكد دوجان، أن المؤسسة تتجه الى إدخال التكنولوجيا الحديثة في المشاريع الزراعية، خاصة مشاريع تقنيات المياه المتطورة لتخفيض استهلاك المياه ورفع كفاءة استغلالها من خلال مشروع "أرضي بدون فوائد" بقيمة 10 ملايين دينار لمدة 5 سنوات، لإدخال تكنولوجيا المياه، استفاد منها 134 مزارعا، بقيمة بلغت 1.6 مليون دينار، وينفذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الدولي.

ولفت الى أن المؤسسة ومنذ إطلاق مشاريع الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) مولت أكثر من 270 مزارعا بقيمة بلغت نحو 3.5 مليون دينار، منها حوالي 1.5 مليون دينار قروض بدون فائدة، فيما بلغ السقف الأعلى للقرض الواحد 20 ألف دينار بموجب اتفاقية مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة الذي تحمل كلفة هذه الفوائد نيابة عن المزارعين والعديد من المشاريع منها: مشروع دعم مربي الثروة الحيوانية، حيث تم منحهم قروض بدون فوائد لشراء الأعلاف في الموسم الماضي وإطلاق مشروع الممارسات الذكية مناخيا بدون فوائد بقيمة 3.5 مليون دينار استفاد منه 74 مقترضا ومشروع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بدون فوائد بقيمة 1.5 مليون دينار واستفاد منه حتى 3 مقترضين.

وأكد دوجان، أنه تم إبرام مجموعة اتفاقيات منها: توقيع اتفاقية مع نقابة تجار مستلزمات المواد الزراعية لمنح قروض بدون فوائد للمقترضين، كما تم توقيع اتفاقية مع الشركة الأردنية لضمان القروض، بموجبها ستوفر الشركة كفالة للتمويلات الممنوحة من مؤسسة الإقراض الزراعي ضمن محفظة تمويلية تستهدف تمويل صغار المزارعين والمشاريع الريادية وغير التقليدية ومشاريع المرأة في القطاع الزراعي؛ خصوصا في مناطق جيوب الفقر والأرياف ممن لا يملكون رهونات عقارية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التمور الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم مزارعي النخيل وتمكينهم من تطوير مزارعهم ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز مسارات التنمية الزراعية بالمملكة، بالإضافة إلى العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجمعيات الزراعية منها جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان، والاتحاد النوعي للمزارعات بمحافظة عجلون.

وأشار الى أن عدد المقترضين المؤمن عليهم، ضمن مشروع التأمين على حياة المقترضين بلغ 23340 مقترضا ومقترضة، فيما بلغ حجم القروض المؤمن عليها 115 مليون دينار، استفاد من هذا الصندوق 46 حالة تعويض بقيمة 216 ألف دينار.

كما رفعت المؤسسة رأسمالها ليصبح 100 مليون دينار بدلا من 75 مليونا، بالاعتماد على مواردها الذاتية، ما ساهم بتقوية المركز المالي والتوسع بالمحفظة الاقراضية للسنوات المقبلة.

ومن حيث النشاط التحصيلي، بلغت تحصيلات المؤسسة 64 مليون دينار من إجمالي الخطة التحصيلية البالغة 70 مليونا العام الماضي، بنسبة 91 بالمئة، كما فعلت المؤسسة قرار التسهيلات لإعادة الأراضي المستملكة ضمن تسويات مع أصحابها، حيث تم إعادة 4 أراض للمزارعين، والقيمة التي تم استردادها بلغت 604 آلاف دينار.

وفي مجال تقييم أثر القروض على القطاع الزراعي، بينت نتائج الدراسة التي قامت بها دائرة الإحصاءات العامة بأن قروض المؤسسة لها أثر كبير في العديد من مجالات التشغيل وتوفير المياه وزيادة الإنتاجية.

وتشير النتائج والزيارات الميدانية للمشاريع التـي مولتها المؤسسة إلى تغير في أنماط الزراعة التقليدية والاتجاه نحو مشاريع نموذجية غير تقليدية كمشاريع الزراعات المائية وتربية الأسماك وزراعة النخيل والمشاريع الريادية الأخرى.

