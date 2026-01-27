مع اقتراب مونديال 2026.. قرار نهائي بشأن إلغاء الدوري المصري

MENAFN - Al-Bayan) حسم ملف مصير الدوري المصري خلال الفترة الحالية، مع تزايد الحديث عن تأثير استعدادات منتخب مصر لكأس العالم 2026 على المسابقة المحلية، وهو ما دفع الجهات المنظمة للخروج بتوضيحات رسمية. وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، استمرار مسابقة الدوري المصري دون إلغاء أو تعديل في نظامها، نافياً صحة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن إنهاء الموسم الحالي، أو تغييره بسبب تحضيرات المنتخب المصري للاستحقاقات المقبلة.



وأوضح دياب أن خارطة الموسم جرى إعدادها قبل انطلاق المسابقة، بعد تنسيق كامل بين رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني لمنتخب مصر، بما يضمن انتظام الدوري والحفاظ على شكله، مع مراعاة متطلبات المنتخب في الفترات الدولية.



وشدد رئيس الرابطة على عدم وجود أي طلبات رسمية أو ودية من الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لإلغاء الدوري أو تجميد النشاط المحلي، مؤكداً أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

وأشار أحمد دياب، إلى أن الطلب الوحيد الذي طرح من جانب الجهاز الفني للمنتخب تمثل في دراسة إمكانية زيادة عدد أيام معسكر المنتخب خلال بعض الفترات، وهو ما تعمل الرابطة على مناقشته بما لا يؤثر على جدول المسابقة أو انتظام المباريات.



وكشف دياب عن وجود تنسيق مستمر مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب، مؤكداً أن الهدف المشترك يتمثل في تحقيق مصلحة الكرة المصرية، دون تعارض بين المسابقة المحلية واستعدادات المنتخب.



وأكد رئيس رابطة الأندية رضاه عن أداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، مشيراً إلى استمرار التواصل خلال المرحلة المقبلة، مع عقد اجتماعات جديدة لضبط تفاصيل المعسكرات الدولية، في إطار الالتزام الكامل باستمرار الدوري المصري حتى نهايته وفق الخطة المعتمدة.