فاتورة الأجور تبتلع إيرادات الدوري الإنجليزي

MENAFN - Al-Bayan) كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن صورة معقدة للوضع المالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الطفرة الكبيرة في حجم الإيرادات، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع التكاليف التشغيلية داخل الأندية.

وأظهر تقرير الشفافية الصادر عن مؤسسة ((BDO)) الاقتصادية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 6.4 مليارات جنيه إسترليني خلال عام 2024، فشلت في تحقيق أي ربحية، نتيجة الارتفاع الكبير في المصروفات.

وأوضح التقرير أن فاتورة الرواتب تمثل العبء الأكبر على ميزانيات الأندية، إذ تستحوذ على نحو 63% من إجمالي الإيرادات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وترتفع النسبة إلى 93% في دوري الدرجة الأولى ((تشامبيونشيب))، حيث تنفذ العديد من الأندية مشاريع مالية خاسرة على أمل الصعود إلى البريميرليغ.

وتوقع التقرير أن تتكبد نحو 90% من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خسائر مالية في نتائج عام 2025، في ظل عدم قدرة العوائد المتزايدة من حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية على تغطية التكاليف المرتفعة للهياكل الإدارية والفنية.

وأشار التحليل إلى اعتماد متزايد من الأندية على التمويل الخارجي، حيث أقرت غالبية الأندية بالحاجة إلى مساهمات قصيرة الأجل من الملاك، مع ترجيح دخول مستثمرين جدد أو عقد شراكات استثمارية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص حصص الملكية الحالية.

وسجل التقرير توسعاً ملحوظاً في استخدام أدوات التمويل المختلفة، مثل تمويل مدفوعات الانتقالات، والحصول على دفعات مقدمة من حقوق البث، إلى جانب القروض التقليدية، في محاولة لتغطية الالتزامات المالية المتزايدة.

وسلطت ((BDO)) الضوء على اتساع الفجوة الاقتصادية بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وأندية الدرجة الأولى، وهو ما ينعكس بوضوح على أرض الملعب، مع هبوط متكرر للأندية الصاعدة ما لم تضخ استثمارات كبيرة فور صعودها.

وتناول التقرير أيضاً تأثير ما يعرف بـ((مدفوعات المظلة))، وهي المساعدات المالية التي يحصل عليها الهابطون من الدوري الممتاز، معتبراً أنها تحدث خللاً في التوازن المالي داخل دوري الدرجة الأولى.

من جانبه، قال إيان كلايدن، الشريك ورئيس قطاع الرياضات الاحترافية في شركة ((BDO))، إن الأندية تواجه ضغوطاً مالية كبيرة نتيجة استمرار ارتفاع الأجور وتنامي الديون، مؤكداً أن هذا المزيج من التكاليف والخسائر يمثل مصدر قلق حقيقي في أي قطاع اقتصادي.

ورغم هذا الواقع، كشف التقرير عن تلقي نحو ثلث الأندية استفسارات من مستثمرين محتملين خلال العام الماضي لشراء حصص بها، في وقت يرى فيه أكثر من نصف المديرين الماليين أن الوضع ((يمكن أن يكون أفضل))، بينما حذر ربعهم من الحاجة إلى تدخل مالي عاجل لمعالجة التحديات القائمة.