خيار الإعارة في الدوري الإنجليزي يتقدم في حسابات عمر مرموش

MENAFN - Al-Bayan) يتجه ملف مستقبل عمر مرموش مع مانشستر سيتي إلى مسار أكثر وضوحاً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع تبلور تفضيل اللاعب لخيار يضمن له المشاركة المنتظمة دون الابتعاد عن أجواء الدوري الإنجليزي.وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مرموش يفضل، في حال خروجه من مانشستر سيتي، الانتقال على سبيل الإعارة داخل الدوري الإنجليزي، على أن تكون خطوة مؤقتة تتيح له العودة مجدداً إلى صفوف الفريق السماوي في مرحلة لاحقة.



وأشارت صحيفة ((ديلي إكسبريس)) الإنجليزية إلى أن اللاعب المصري لا يتحمس لفكرة الرحيل الدائم في الوقت الحالي، ويميل إلى خوض تجربة قصيرة داخل البريميرليغ، بهدف الحفاظ على إيقاع المنافسة القوية، والاستمرار تحت أنظار الجهاز الفني لمانشستر سيتي.

وجاء هذا التوجه في ظل ما تردد خلال الأسابيع الماضية عن اهتمام أندية تركية، أبرزها فنربخشة وجالاتا سراي، بالتعاقد مع مرموش، إلا أن تلك التقارير لم تتطور إلى مفاوضات رسمية، سواء مع اللاعب أو مع إدارة مانشستر سيتي.



وذكرت شبكة ((سيتي إكسترا)) المتخصصة في أخبار النادي الإنجليزي أن مانشستر سيتي لم يتلق أي عروض رسمية بشأن مرموش خلال يناير، مؤكدة أن اللاعب يواصل العمل تحت قيادة بيب غوارديولا، الذي لا يزال يثق في قدراته الهجومية

وربطت مصادر إعلامية بين خيار الإعارة ورغبة مرموش في الحصول على دقائق لعب أكثر، خاصة في ظل المنافسة القوية على المراكز الهجومية داخل تشكيلة مانشستر سيتي، وهو ما يدفعه لدراسة عروض من أندية إنجليزية مثل توتنهام هوتسبير وأستون فيلا.



وشارك مرموش مؤخراً في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، ونجح في تسجيل هدف خلال الفوز على وولفرهامبتون، في إشارة إلى جاهزيته الفنية، واستمراره ضمن حسابات الجهاز الفني رغم الحديث المتواصل عن مستقبله.

ويترقب اللاعب وإدارة مانشستر سيتي تطورات الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، لحسم القرار النهائي، سواء بالاستمرار حتى نهاية الموسم، أو الموافقة على إعارة داخلية تحقق مصلحة جميع الأطراف.