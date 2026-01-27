تايلاند مطبخ العالم تتميز عبر المنتجات الحلال والابتكار الغذائي في جلفود 2026

MENAFN - Al-Bayan) في خطوة تُرسّخ مكانتها العالمية، أطلقت تايلاند جناحها المميز في معرض جلفود 2026، لتؤكد من جديد مكانتها كمصدر عالمي رائد للأغذية الحلال المعتمدة عالية الجودة. ويقدم الجناح تشكيلة غنية من منتجات الأغذية والمشروبات الجاهزة للتصدير، صُممت لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الرئيسية، وذلك في كلٍ من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ومركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي.

وقد شهد حفل افتتاح الجناح التايلاندي في مركز دبي للمعارض حضور وفد رفيع المستوى من تايلاند، مُعلِنًا بدء مشاركة تايلاند الرسمية في فعاليات هذا العام من المعرض.

وتقدّم حفل الافتتاح نخبة من القيادات البارزة في قطاع التجارة التايلاندي، على رأسهم السيدة ثانيتا خونفاترابون، مستشارة وزير التجارة، التي تُسهم في وضع التوجيهات السياساتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية. كما حضر كل من السيد سورينثورن سونثورنسانان، نائب المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية والمسؤول عن الإشراف على المبادرات التجارية الطموحة، والسيد بيتشاي راتاناناكا، مدير المركز التجاري التايلاندي في دبي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والمصدّرين وشركاء التجارة، في تأكيد واضح على التزام تايلاند بتوسيع حضورها وتعزيز تنافسيتها في أسواق المنطقة.

كما حضر الحفل كلٌّ من السيدة شانينتورن ريمشاروين، نائب المدير العام لإدارة التجارة الخارجية، للترويج لسمعة الأرز التايلاندي عالميًا، فيما سلّط السيد جيراووت سوانا-أرج، نائب المدير العام لإدارة التجارة الداخلية، الضوء على جودة الفواكه والخضراوات الطازجة التي تشتهر بها تايلاند.

يضم جناح تايلاند في معرض جلفود 2026 مشاركة 194 عارضًا يقدمون تشكيلة واسعة من المنتجات الحلال المعتمدة والجاهزة للتصدير، مثل أرز الياسمين، وعصائر الفواكه الاستوائية طويلة الصلاحية، والمانجو والدراغون فروت الطازجين، بالإضافة إلى أطباق الكاري الجاهز للأكل. ويُجسّد هذا التركيز الإستراتيجي قوة الحضور التايلاندي في السوق العالمية، ويحوّله إلى فرص تجارية ملموسة تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات التايلاندية في قلب أحد أبرز معارض الأغذية على مستوى العالم.

كما يتيح المعرض للعارضين التايلانديين فرصة التواصل المباشر مع المشترين الدوليين وصناع القرار الرئيسيين، بما يفتح المجال لحوارات مثمرة ويعزّز حضورهم في الأسواق العالمية. وبفضل هذا التفاعل الحيوي، تتمكن الشركات التايلاندية من دخول أسواق جديدة، وبناء شراكات إستراتيجية مع المستوردين، وتوسيع بصمتها عالميًا. وقد تم تنظيم العارضين التايلانديين بشكل إستراتيجي حسب فئات المنتجات عبر جناحين رئيسيين:

جناح تايلاند في مركز دبي للمعارض (DEC) وجناح مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)

.مركز دبي للمعارض (DEC) - 3 صالات:

.صالة الأغذية العالمية: يضم الأطعمة الجاهزة للأكل، والوجبات الخفيفة، والصلصات والبهارات الغنية بالنكهات.

.صالة الأرز والبقوليات والحبوب: يعرض أرز الياسمين التايلاندي الشهير إلى جانب تشكيلة متنوعة من أنواع الأرز الأخرى.

.صالة جلفود فريش: يقدّم فواكه وخضراوات تايلندية طازجة، مثل المانجو، والليتشي، وغيرها من المنتجات الموسمية ذات الجودة الاستثنائية.

.مركز دبي التجاري العالمي (DWTC ) - صالتان:

.صالة المشروبات: يعرض تشكيلة من المشروبات التايلاندية مثل ماء جوز الهند، وعصائر الفواكه الممزوجة، والمشروبات الوظيفية.

.صالة اللحوم والدواجن: يركّز على منتجات الدجاج واللحوم المصنعة المعتمدة كحلال وفق أعلى المعايير الدولية.

ويُبرز تصميم جناح تايلاند ريادتها في مجال المنتجات الحلال، كما يُسهّل على المشترين التنقّل بسلاسة بين الأقسام، والعثور على مورّديهم المثاليين، وتنظيم الاجتماعات بكفاءة، والتواصل الفعّال مع المصدّرين التايلانديين.

منصة تجارية متخصصة

يشكّل جناح تايلاند منصة تصدير إستراتيجية محورية، يُعرض من خلالها تنوّع المنتجات التايلاندية، والمنتجات الحلال المعتمدة، وخبرة تايلاند العريقة في فنون الطهي، بما يعزّز مكانتها العالمية باعتبارها "مطبخ العالم". وقد صُمّم الجناح بأسلوب عملي يسهّل عمليات الشراء ويُسرّعها من خلال تجاوز العقبات التنظيمية، فيما يوفّر فريق العمل والمترجمون في الموقع تجربة سلسة للزوار، وتدعم المتابعات اللاحقة للمعرض بناء شراكات تجارية مستدامة.

ويلتزم جميع العارضين بمعايير ISO وHACCP ومعايير الطعام الحلال، في تأكيد واضح على التزام تايلاند بأعلى مستويات سلامة الغذاء والموثوقية. وتسهم هذه المعايير الصارمة في تقليص وقت التدقيق وتسريع اعتماد المنتجات على الأرفف، بما يحقق قيمة مباشرة للمشترين. كما نجحت الشركات التايلاندية، عبر مشاركات سابقة في جلفود، في بناء شبكات توزيع فعّالة، مؤكدة الأثر التجاري المستدام لهذا الحدث.

وخلال الافتتاح، استعرض السيد سورينثورن سونثورنسانان رؤية تايلاند التجارية، قائلًا: "مشاركة تايلاند في جلفود 2026 تُجسّد دعمنا القوي للمصدّرين وسعيَنا الدؤوب لتعزيز الشراكات الدولية. فصناعتنا تتقدم عبر الجودة والسلامة والابتكار والتميز في المنتجات الحلال - لتلبية احتياجات الأسواق العالمية بكل ثقة." وأكد كذلك على إستراتيجية طموحة لتوسيع صادرات الأغذية الحلال، موجّهًا رسالة واضحة للشركاء ووسائل الإعلام عن طموح تايلاند المتنامي وريادتها في هذا القطاع الحيوي.

تعزيز الثقة

تتميز صناعة الأغذية التايلاندية بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة على منتجاتها، من أرز الياسمين والفواكه الاستوائية إلى النودلز سريعة التحضير والوجبات الخفيفة الحلال المعتمدة. كما يحظى هذا القطاع بدعم مركز علوم الحلال واللجنة الإسلامية المركزية، اللذين يقدّمان منظومة متقدمة من الإجراءات وإطارًا قويًا لاعتماد الشهادات، بما يضمن الامتثال الكامل ويعزّز ثقة المشترين.

وتمنح هذه المعايير المشترين ضمانات واضحة بشأن أصالة المنتجات وإمكانية تتبع مصادرها وموثوقية سلاسل التوريد، مما يرسّخ مكانة تايلاند كمصدر رئيسي للأغذية الحلال العالمية.

وفي هذا السياق، صرّحت السيدة ثانيتا خومفاتفورن، مستشارة وزير التجارة: "تعتمد علاقات تايلاند التجارية على الثقة والتفاهم المتبادل. ويُعدّ جناح تايلاند في جلفود 2026 جسرًا إستراتيجيًا يعزز الروابط الدولية ويدعم التعاون القائم على الاستدامة، لا سيما في أسواق الأغذية الحلال".

دبي: البوابة الإستراتيجية للمنتجات الحلال

تُعد دبي مركزًا محوريًا لتوسيع صادرات تايلاند، حيث تفتح الأبواب أمام الأسواق الحلال والتقليدية على حدٍ سواء فيدول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا، وجنوب آسيا، وغيرها. ويتيح موقعها الإستراتيجي الوصول السريع للأسواق المستهدفة والدخول بكفاءة إلى أسواق جديدة. كما يوفر معرض جلفود منصة مثالية للموردين التايلانديين للتواصل مع صانعي القرار والموزعين والمشترين الإقليميين الباحثين عن مصادر حلال موثوقة، مما يعزز فرص التعاون والشراكات طويلة الأمد.

علّق السيد بيتشاي راتاناناكا، مدير المركز التجاري التايلاندي في دبي، قائلًا: "يُعد معرض جلفود منصة إستراتيجية حيوية لتايلاند. وبمشاركتنا في كل من مركز دبي للمعارض (DEC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ويُسهم جناح تايلاند في تمكين حوارات تجارية هادفة وتسهيل بناء شراكات تجارية عالمية وحلال طويلة الأمد."

لا تفوتوا زيارة جناح تايلاند في معرض جلفود 2026!

ندعو المشترين والمستوردين وخبراء التجارة من جميع أنحاء العالم لزيارة جناح تايلاند في مركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي، وكذلك مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، لاكتشاف أشهى المنتجات التايلاندية الحلال المعتمدة والجاهزة للتصدير، والتواصل المباشر مع المصدّرين التايلانديين، والمشاركة في فرص تجارية مميزة ونقاشات إستراتيجية خلال فعاليات جلفود 2026.

للحصول على المساعدة، يُرجى التواصل مع المركز التجاري التايلاندي في دبي على الرقم 5764 548 4 (971+) أو متابعة أخبار المركز على صفحتي فيسبوك وإنستغرام عبر @thaitradecenterdubai.

عن المركز التجاري التايلاندي في دبي

يقود المركز التجاري التايلاندي في دبي، التابع لإدارة ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة التايلاندية، جهود الترويج للمنتجات التايلاندية وتعزيز حضورها التجاري عبر مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ومن خلال مشاركته الإستراتيجية في أبرز المعارض التجارية العالمية مثل معرض جلفود، يربط المركز بين المصدّرين التايلانديين والمشترين الدوليين، ويدعم توسع الشركات التايلاندية، مع تركيز خاص على قطاعَي الأغذية الحلال والمنتجات ذات القيمة المضافة. ويسعى المركز لجعل الحلال التايلاندي معيارًا عالميًا يُحتذى به، مما يعزز الثقة ويخلق فرصًا تجارية جديدة ومباشرة في الأسواق العالمية.