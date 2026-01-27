تواصل موجة البرد القارس في الولايات المتحدة والسلطات تواجه صعوبات للتعافي من آثارها

موتستمر موجة البرد القارس في معظم أنحاء الولايات المتحدة، حيث أودت عاصفة قطبية بـ23 شخصا على الأقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 ألف منزل.

في منطقة البحيرات العظمى في شمال البلاد، استيقظ السكان على حرارة أدنى من 20 درجة مئوية تحت الصفر، وصولا إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر في أجزاء من مينيسوتا وويسكونسن (شمال) وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أكثر في الأيام المقبلة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية، لا سيما في مناطق وسط البلاد، حيث قد تصل الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر.

وأدى تساقط الثلوج الكثيف الذي تجاوز 30 سنتيمترا في حوالي عشرين ولاية أميركية إلى انقطاعات في التيار الكهربائي.

وبحسب موقع "باور أوتج" الإلكتروني المتخصص، كان 600 ألف مشترك لا يزالون محرومين من الكهرباء صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، وخاصة في جنوب الولايات المتحدة، حيث تسبب الجليد في سقوط خطوط كهرباء.

ويطال انقطاع التيار قرابة 200 ألف شخص في ولاية تينيسي وأكثر من 147 ألف شخص في ولاية ميسيسيبي.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية أليسون سانتوريلي لوكالة فرانس برس "قد تستمر انقطاعات التيار الكهربائي لعدة أيام أخرى، فيما تواجه السلطات صعوبات للتعافي (من آثار العاصفة). معظم هذه المناطق لا تملك الوسائل أو الموارد اللازمة لإزالة الثلوج والأضرار بعد مثل هذه الأحداث، لأنها غير معتادة عليها".

وتعتبر بعض الجهات المتخصصة هذه العاصفة واحدة من الأسوأ في العقود الأخيرة في الولايات المتحدة، وتترافق مع تراكمات جليدية قد تكون لها تبعات "كارثية"، وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وأدت هذه الظروف المناخية القاسية إلى وفاة ما لا يقل عن 23 شخصا، وفق تعداد بناء على معطيات أوردتها وسائل الإعلام المحلية الأميركية.

في تكساس، أكدت السلطات وفاة ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ 16 عاما لقيت حتفها في حادث تزلج. وتوفي شخصان بسبب انخفاض حرارة الجسم في لويزيانا، وشخص في أيوا في حادث تصادم.

وعثر على ثمانية أشخاص متوفين في نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث فتح تحقيق لتحديد أسباب الوفاة.

وقال "رغم أننا لا نعرف حتى الآن أسباب وفاتهم، إلا أن هذا أقوى تذكير بخطر البرد القارس وهشاشة العديد من السكان، وخاصة سكان نيويورك المشردين".

وأعلنت حالة الطوارئ في حوالى عشرين ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، وتعطلت حركة النقل بشكل كبير.

وتوقفت حركة الطيران في العديد من المطارات الرئيسية في واشنطن وفيلادلفيا ونيويورك بشكل شبه كامل، في حين تم إلغاء أكثر من 19 ألف رحلة جوية منذ السبت وتأخرت آلاف الرحلات الأخرى، وفق موقع "فلايت أوير" الإلكتروني المتخصص.

ترتبط العاصفة بدوامة قطبية، وهي كتلة من الهواء تدور عادة فوق القطب الشمالي، ولكنها امتدت جنوبا.

ويعتقد العلماء أن تزايد وتيرة هذه الاضطرابات قد يكون مرتبطا بتغير المناخ، رغم أن النقاش لم يُحسم بعد، كما أن للتقلبات الطبيعية دور فيها.

واستغل الرئيس دونالد ترامب الذي يُنكر تغير المناخ، العاصفة ذريعة لتكرار تشكيكه في المخاطر المناخية، فكتب على منصته تروث سوشال "هل يُمكن لهؤلاء المُدافعين عن البيئة أن يُفسروا لي: ماذا حدث للاحترار؟".