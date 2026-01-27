نيويورك تايمز ترامب تلقى تقارير استخبارية بأن النظام الإيراني في أضعف حالاته

نيويورك تايمز ترامب تلقى تقارير استخبارية بأن النظام الإيراني في أضعف حالاته
نشرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تلقى تقارير استخبارية تشير إلى أن قبضة الحكومة الإيرانية على السلطة في أضعف حالاتها منذ الإطاحة بالشاه عام 1979.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين، أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" يمكنها نظريا تنفيذ عمل عسكري خلال يوم أو يومين إذا أصدر البيت الأبيض أمرا بتوجيه ضربة إلى إيران.
وذكرت أن مسؤولين أميركيين وجّهوا تحذيرا إلى العراق في رسالة خاصة أنه بحال تصاعد التوتر مع إيران وأقدمت ميليشيات بالعراق على استهداف مواقع أميركية فإن واشنطن سترد بضرب الميليشيات.
