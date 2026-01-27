نيويورك تايمز ترامب تلقى تقارير استخبارية بأن النظام الإيراني في أضعف حالاته

نشرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تلقى تقارير استخبارية تشير إلى أن قبضة الحكومة الإيرانية على السلطة في أضعف حالاتها منذ الإطاحة بالشاه عام 1979.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين، أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" يمكنها نظريا تنفيذ عمل عسكري خلال يوم أو يومين إذا أصدر البيت الأبيض أمرا بتوجيه ضربة إلى إيران.

وذكرت أن مسؤولين أميركيين وجّهوا تحذيرا إلى العراق في رسالة خاصة أنه بحال تصاعد التوتر مع إيران وأقدمت ميليشيات بالعراق على استهداف مواقع أميركية فإن واشنطن سترد بضرب الميليشيات.