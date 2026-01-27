محافظ مبارك الكبير يوم الكويت الرياضي يعكس الصورة الحضارية للدولة باهتمامها بالانسان وصحته

أكد محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر الصباح اليوم الثلاثاء، أن يوم الكويت الرياضي يعكس الصورة الحضارية لدولة الكويت في اهتمامها بالإنسان وصحته ويعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخ صباح بدر الصباح عقب استقباله رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع فيصل المقصيد ونائب رئيس الاتحاد عبدالله العدواني وعضو مجلس الادارة حامد الهزيم.

وقال: إن "يوم الكويت الرياضي المقرر اقامته في السابع من فبراير المقبل على جسر الشيخ جابر الاحمد يجسد مناسبة وطنية تعكس حرص دولة الكويت على ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة".

وأضاف أن "هذه المناسبة تحظى باهتمام ودعم مباشر من القيادة السياسية الرشيدة انطلاقا من إيمانها العميق بدور الرياضة في تعزيز صحة المجتمع وبناء الإنسان الكويتي"، مثمنا الجهود المبذولة من كافة الجهات المنظمة والداعمة لإنجاح هذه المناسبة الوطنية.

وأشاد الشيخ صباح بدر الصباح بالرعاية الكريمة التي تحظى بها الفعالية من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري والتي تمثل دعما واضحا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية وتعزيز مفاهيم التلاحم المجتمعي والعمل الجماعي.

وأثنى على المجهود الكبير الذي يبذل من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتسخير كافة الامكانيات لانجاح هذا اليوم الذي يتزامن مع احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للمشاركة الفاعلة في فعاليات يوم الكويت الرياضي بما يسهم في تحقيق أهدافه الوطنية والرياضية وتعزيز القيم الإيجابية التي تنعكس على المجتمع ككل.

يذكر أن هذا الحدث السنوي يعد نتاجا لاستراتيجية الهيئة العامة للرياضية لتطوير الرياضة (2022- 2028) بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني والصحة العامة.