مذكرة تفاهيم بين صندوق التنمية ومصفاة الدقم لتدريب الكوادر الكويتية
-
البحر: نهدف لإعداد مهندسين مؤهلين وقادرين على الإسهام في مسيرة التنمية
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية للتعاون في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الذي ينظمه الصندوق سنويا لتدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين في الشركة.
وقال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الصندوق على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية الكويتية من خلال إتاحة فرص تدريب عملي متقدم لدى مؤسسات إقليمية ودولية رائدة.
وأضاف أن المذكرة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية المهنية للمهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.
وذكر البحر أن هذا التعاون يعكس توجه الصندوق نحو تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التدريب والتأهيل المهني.
وأوضح أنه وبموجب مذكرة التفاهم ستتولى مصفاة الدقم (أو كيو 8) استضافة عدد من المتدربين الكويتيين خلال عام 2026 ضمن المرحلة الثانية من البرنامج ولمدة ستة أشهر إذ سيتلقى المتدربون تدريبا عمليا متخصصا وفق برامج تدريبية يتم إعدادها بالتنسيق بين الطرفين وبما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية والفنية للمصفاة.
وفي هذا الصدد أكد البحر حرص الصندوق على تعزيز شراكاته مع المؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة ودعم بناء وتنمية القدرات الوطنية الكويتية من خلال تنفيذ برامج تدريبية نوعية تواكب احتياجات سوق العمل وتسهم في إعداد كوادر هندسية ومعمارية مؤهلة وقادرة على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.
وأجريت مراسم التوقيع في مقر الشركة بالعاصمة مسقط حيث وقع على المذكرة من الصندوق المدير العام بالوكالة وليد البحر فيما وقعها عن مصفاة الدقم الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله العجمي.
يذكر أن البرنامج يعد أحد المبادرات الوطنية التي ينفذها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إذ يتم تطبيقه عبر ثلاث مراحل متكاملة تشمل مرحلة تدريب نظري تليها مرحلة تدريب عملي خارج دولة الكويت ثم مرحلة تدريب ميداني لدى شركات وطنية بما يسهم في تزويد المتدربين بالخبرات العملية والمهارات المهنية المتخصصة ويعزز فرص اندماجهم في سوق العمل.
وتعد مصفاة الدقم التي جرى تدشينها في سلطنة عمان عام 2024 مشروعا مشتركا بين شركة الطاقة العمانية العالمية (أوكيو) وشركة البترول الكويتية العالمية (كيو 8) بنسبة 50 في المئة لكل منهما.
وتعتبر أول مصفاة تجارية متكاملة في الشرق الأوسط لا تعتمد على النفط الخام المحلي بل على مصادر متنوعة من الأسواق العالمية وتصدر منتجاتها إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتقع المصفاة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى وتصل طاقتها التكريرية إلى 230 ألف برميل يوميا وتتميز بأنظمة معالجة متطورة ما يجعلها من بين الأحدث تقنيا في المنطقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment