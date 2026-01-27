مذكرة تفاهيم بين صندوق التنمية ومصفاة الدقم لتدريب الكوادر الكويتية

البحر: نهدف لإعداد مهندسين مؤهلين وقادرين على الإسهام في مسيرة التنمية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية للتعاون في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الذي ينظمه الصندوق سنويا لتدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين في الشركة.

وقال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الصندوق على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية الكويتية من خلال إتاحة فرص تدريب عملي متقدم لدى مؤسسات إقليمية ودولية رائدة.

وأضاف أن المذكرة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية المهنية للمهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.

وذكر البحر أن هذا التعاون يعكس توجه الصندوق نحو تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التدريب والتأهيل المهني.

وأوضح أنه وبموجب مذكرة التفاهم ستتولى مصفاة الدقم (أو كيو 8) استضافة عدد من المتدربين الكويتيين خلال عام 2026 ضمن المرحلة الثانية من البرنامج ولمدة ستة أشهر إذ سيتلقى المتدربون تدريبا عمليا متخصصا وفق برامج تدريبية يتم إعدادها بالتنسيق بين الطرفين وبما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية والفنية للمصفاة.

وفي هذا الصدد أكد البحر حرص الصندوق على تعزيز شراكاته مع المؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة ودعم بناء وتنمية القدرات الوطنية الكويتية من خلال تنفيذ برامج تدريبية نوعية تواكب احتياجات سوق العمل وتسهم في إعداد كوادر هندسية ومعمارية مؤهلة وقادرة على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأجريت مراسم التوقيع في مقر الشركة بالعاصمة مسقط حيث وقع على المذكرة من الصندوق المدير العام بالوكالة وليد البحر فيما وقعها عن مصفاة الدقم الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله العجمي.

يذكر أن البرنامج يعد أحد المبادرات الوطنية التي ينفذها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إذ يتم تطبيقه عبر ثلاث مراحل متكاملة تشمل مرحلة تدريب نظري تليها مرحلة تدريب عملي خارج دولة الكويت ثم مرحلة تدريب ميداني لدى شركات وطنية بما يسهم في تزويد المتدربين بالخبرات العملية والمهارات المهنية المتخصصة ويعزز فرص اندماجهم في سوق العمل.

وتعد مصفاة الدقم التي جرى تدشينها في سلطنة عمان عام 2024 مشروعا مشتركا بين شركة الطاقة العمانية العالمية (أوكيو) وشركة البترول الكويتية العالمية (كيو 8) بنسبة 50 في المئة لكل منهما.

وتعتبر أول مصفاة تجارية متكاملة في الشرق الأوسط لا تعتمد على النفط الخام المحلي بل على مصادر متنوعة من الأسواق العالمية وتصدر منتجاتها إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتقع المصفاة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى وتصل طاقتها التكريرية إلى 230 ألف برميل يوميا وتتميز بأنظمة معالجة متطورة ما يجعلها من بين الأحدث تقنيا في المنطقة.