الشؤون تفعيل التعاون مع الحرس يعزز الجاهزية الوطنية للطوارئ ويطور منظومة التنمية والرعاية الاجتماعية

بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي، أن تفعيل الخطة الزمنية وبرنامج العمل التنفيذي لبروتوكول التعاون المبرم مع الرئاسة العامة للحرس الوطني يمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الحكومي-الحكومي، ودعم منظومة التأهب للطوارئ وإدارة الأزمات، إلى جانب ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية وتبادل الخبرات.

وأوضح العجمي، في تصريح صحافي على هامش اجتماع تفعيل البروتوكول، أن هذا التعاون يأتي امتداداً لشراكة قائمة منذ سنوات، ويعكس فكراً جديداً ومتطوراً يُترجم إلى برامج نوعية ملموسة على أرض الواقع، تخدم الدولة وتنعكس إيجاباً على الفئات المستفيدة والموظفين على حد سواء.

وأشار إلى أن برنامج العمل المشترك يتضمن مناقشة وتنفيذ خطة زمنية شاملة تشمل تقديم محاضرات توعوية للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الاجتماعية، تركز على تعزيز قيم الانتماء الوطني وحب الوطن والولاء للقيادة، إلى جانب مشاركة الحرس الوطني في الفعاليات والمعارض التي تنظمها الوزارة، ومن أبرزها معارض تسويق المنتجات الأسرية المنتجة.

وبيّن العجمي أن بروتوكول التعاون يشمل كذلك إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ لإدارات قطاع الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية في مجالات الأمن والسلامة، وبناء القدرات، وتعزيز الهوية الوطنية لدى نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن التعاون يركز على تفعيل برامج الدعم المجتمعي، من خلال تطوير مهارات الفئات المستفيدة في المجالات الحرفية والمهنية والفنية، وتوسيع نطاق التدريب العملي وتبادل الخبرات، فضلًا عن تنظيم دورات نوعية في الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بما يسهم في تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة.

وأكد العجمي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تمد يد العون للحرس الوطني، وتبادر إلى كل ما من شأنه خدمة نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية والعاملين فيه، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية الشراكة الحكومية الفاعلة في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

واختتم العجمي تصريحه بالإشادة بالدور المحوري الذي يضطلع به الحرس الوطني في دعم مؤسسات الدولة، معرباً عن شكره وتقديره لقيادة الحرس الوطني على هذا التعاون البنّاء، ومؤكداً أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً للتكامل الحكومي وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والسلامة والخدمة المجتمعية.