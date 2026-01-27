  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
التربية تفتح باب التسجيل لطلبات نقل المعلمين الأحد المقبل

2026-01-27 07:07:10
  • دعت للالتزام بالفترة الزمنية المحددة والتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة

عبدالعزيز الفضلي

حدّدت وزارة التربية يوم الأحد المقبل الأول من فبراير موعداً لفتح باب تسجيل طلبات نقل الهيئة التعليمية على موقع الوزارة الالكتروني ويستمر حتى يوم الثلاثاء 31 مارس المقبل.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، أن فتح باب النقل يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل داخل المدارس وتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء الهيئة التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية ويسهم في توزيع الكوادر التربوية وفقاً للاحتياجات الفعلية للمدارس، داعيةً جميع الراغبين في التقدم بطلبات النقل إلى الالتزام بالفترة الزمنية المحددة والتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة، إضافة إلى ضرورة إدخال البيانات بدقة عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك.

وشدّدت المصادر إلى أن أي طلبات تُقدَّم بعد انتهاء المدة المحددة لن يُنظر فيها، منوهةً إلى أن عملية دراسة الطلبات ستخضع لمعايير واضحة تراعي مصلحة العمل وظروف المتقدمين مع الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الجانب.

