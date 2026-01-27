التربية تفتح باب التسجيل لطلبات نقل المعلمين الأحد المقبل

التربية تفتح باب التسجيل لطلبات نقل المعلمين الأحد المقبل
-
دعت للالتزام بالفترة الزمنية المحددة والتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة
عبدالعزيز الفضلي
حدّدت وزارة التربية يوم الأحد المقبل الأول من فبراير موعداً لفتح باب تسجيل طلبات نقل الهيئة التعليمية على موقع الوزارة الالكتروني ويستمر حتى يوم الثلاثاء 31 مارس المقبل.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، أن فتح باب النقل يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل داخل المدارس وتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء الهيئة التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية ويسهم في توزيع الكوادر التربوية وفقاً للاحتياجات الفعلية للمدارس، داعيةً جميع الراغبين في التقدم بطلبات النقل إلى الالتزام بالفترة الزمنية المحددة والتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة، إضافة إلى ضرورة إدخال البيانات بدقة عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
وشدّدت المصادر إلى أن أي طلبات تُقدَّم بعد انتهاء المدة المحددة لن يُنظر فيها، منوهةً إلى أن عملية دراسة الطلبات ستخضع لمعايير واضحة تراعي مصلحة العمل وظروف المتقدمين مع الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الجانب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment