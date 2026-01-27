مصدر أمني يحذر محتالون يرسلون رسائل للمطالبة بدفع المخالفات المرورية



«الداخلية» لا تُرسل أي رسائل هاتفية تتعلق بالمخالفات المرورية وسدادها يتم عبر «سهل» الجهات الأمنية المختصة تتعامل مع مصدر الرسائل.. ومعظم العصابات من خارج الكويت

أمير زكي

حذر مصدر أمني من التجاوب مع رسائل نصية قصيرة «SMS» وردت خلال الساعات الماضية على هواتف شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، تتضمن مطالبات بسداد مخالفات مرورية بشكل فوري، مع التهديد بمضاعفة قيمة المخالفة من 20 دينارا إلى 200 دينار في حال عدم الدفع.

وأكد المصدر أن هذه الرسائل إحدى وسائل النصب والاحتيال المستحدثة، وتهدف إلى سرقة الأرصدة البنكية عبر روابط إلكترونية وهمية يتم إرفاقها بالرسالة، مشددا على ضرورة تجاهل هذه الرسائل تماما، وعدم الدخول على أي روابط مرفقة بها، لما قد يترتب على ذلك من سحب فوري للأرصدة البنكية أو الاستيلاء على البيانات الشخصية والحسابات المالية.

وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية المختصة تتعامل حاليا مع مصدر هذه الرسائل، لافتا إلى أن معظم هذه العصابات الاحتيالية من خارج الكويت.

وأكد المصدر بشكل قاطع أن وزارة الداخلية لا تُرسل أي رسائل هاتفية تتعلق بالمخالفات المرورية، مشددا على أن الاستعلام عن المخالفات وسدادها يتم حصريا عبر تطبيق «سهل» الحكومي أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وليس عبر رسائل نصية أو روابط خارجية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة، وعدم مشاركة أي بيانات بنكية أو شخصية تحت أي ظرف حفاظا على أمنهم المالي.