مصدر أمني يحذر محتالون يرسلون رسائل للمطالبة بدفع المخالفات المرورية

مصدر أمني يحذر محتالون يرسلون رسائل للمطالبة بدفع المخالفات المرورية
-
«الداخلية» لا تُرسل أي رسائل هاتفية تتعلق بالمخالفات المرورية وسدادها يتم عبر «سهل»
الجهات الأمنية المختصة تتعامل مع مصدر الرسائل.. ومعظم العصابات من خارج الكويت
أمير زكي
حذر مصدر أمني من التجاوب مع رسائل نصية قصيرة «SMS» وردت خلال الساعات الماضية على هواتف شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، تتضمن مطالبات بسداد مخالفات مرورية بشكل فوري، مع التهديد بمضاعفة قيمة المخالفة من 20 دينارا إلى 200 دينار في حال عدم الدفع.
وأكد المصدر أن هذه الرسائل إحدى وسائل النصب والاحتيال المستحدثة، وتهدف إلى سرقة الأرصدة البنكية عبر روابط إلكترونية وهمية يتم إرفاقها بالرسالة، مشددا على ضرورة تجاهل هذه الرسائل تماما، وعدم الدخول على أي روابط مرفقة بها، لما قد يترتب على ذلك من سحب فوري للأرصدة البنكية أو الاستيلاء على البيانات الشخصية والحسابات المالية.
وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية المختصة تتعامل حاليا مع مصدر هذه الرسائل، لافتا إلى أن معظم هذه العصابات الاحتيالية من خارج الكويت.
وأكد المصدر بشكل قاطع أن وزارة الداخلية لا تُرسل أي رسائل هاتفية تتعلق بالمخالفات المرورية، مشددا على أن الاستعلام عن المخالفات وسدادها يتم حصريا عبر تطبيق «سهل» الحكومي أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وليس عبر رسائل نصية أو روابط خارجية.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة، وعدم مشاركة أي بيانات بنكية أو شخصية تحت أي ظرف حفاظا على أمنهم المالي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment