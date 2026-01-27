الإدارية والبيئة النيابيتان تناقشان خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- عقدت لجنتا الإدارية، برئاسة النائب خليفة الديات، والبيئة والمناخ النيابية، برئاسة المهندس جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة برامج وخطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، والتي تنفذها وزارتا البيئة والإدارة المحلية، وأمانة عمّان الكبرى.

وأكد، الديات، أهمية اعتماد برامج تنفيذية واضحة ومحددة، مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، ومتابعتها ميدانيا، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وانعكاسها إيجابا على الواقعين الخدمي والبيئي.

من جانبه، شدد عبوي، على ضرورة الإسراع في تطبيق البرامج المعتمدة ضمن الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الواقع البيئي والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.

واستعرض أعضاء اللجنتين النواب: سليمان الزبن، ونبيل الشيشاني، ونسيم العبادي، الخطط التنفيذية وآليات متابعة تنفيذها، مؤكدين الدور الرقابي لمجلس النواب في دعم الاستراتيجية الوطنية للنظافة وضمان حسن تطبيقها.

وأكدت اللجنتان، مواصلة متابعة تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة، لضمان فعاليتها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

27/01/2026 14:33:41