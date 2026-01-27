الإدارية والبيئة النيابيتان تناقشان خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة

الإدارية والبيئة النيابيتان تناقشان خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- عقدت لجنتا الإدارية، برئاسة النائب خليفة الديات، والبيئة والمناخ النيابية، برئاسة المهندس جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة برامج وخطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، والتي تنفذها وزارتا البيئة والإدارة المحلية، وأمانة عمّان الكبرى.
وأكد، الديات، أهمية اعتماد برامج تنفيذية واضحة ومحددة، مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، ومتابعتها ميدانيا، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وانعكاسها إيجابا على الواقعين الخدمي والبيئي.
من جانبه، شدد عبوي، على ضرورة الإسراع في تطبيق البرامج المعتمدة ضمن الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الواقع البيئي والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.
واستعرض أعضاء اللجنتين النواب: سليمان الزبن، ونبيل الشيشاني، ونسيم العبادي، الخطط التنفيذية وآليات متابعة تنفيذها، مؤكدين الدور الرقابي لمجلس النواب في دعم الاستراتيجية الوطنية للنظافة وضمان حسن تطبيقها.
وأكدت اللجنتان، مواصلة متابعة تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة، لضمان فعاليتها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
--(بترا)
م خ/ ن ح
27/01/2026 14:33:41
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment