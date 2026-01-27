  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

2026-01-27 07:06:47
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 6.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3236 عقدا.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3547 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.74 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.28 بالمئة، وفي القطاع الخدمات بنسبة 0.23 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 111 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 28 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.
27/01/2026 14:34:46

