الاستثمار النيابية تقرّ مواد في مشروع قانون عقود التأمين

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، عددا من مواد مشروع قانون عقود التأمين.

وحضر الاجتماع: وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، وممثلون عن البنك المركزي الأردني، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وغرفة صناعة الأردن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجمعية وسطاء التأمين، وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص.

وأكد أبو حسان، حرص اللجنة على متابعة مختلف القضايا المرتبطة بقطاع الاستثمار، وحماية الاقتصاد الوطني، مشددا على أن أبواب اللجنة مفتوحة أمام جميع الآراء والملاحظات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بما يسهم في الوقوف على جميع التفاصيل، وتحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد نقاش مستفيض، جرى خلاله الاستماع إلى ملاحظات ومداخلات جميع الأطراف ذات العلاقة، وبما يحقق أهداف التشريع ويضمن التوازن بين حماية حقوق المؤمن لهم والمحافظة على استقرار قطاع التأمين.

وأشار إلى أن مشروع قانون عقود التأمين خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، وحماية حقوق المؤمن لهم، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية المنظمة لقطاع التأمين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وبين أن مشروع القانون يركز على ترسيخ ثقة المواطنين بقطاع التأمين، ويؤكد مبدأ التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه، كما يضع ضوابط قانونية واضحة للحد من فرض الشروط المجحفة أو غير الواضحة التي قد تمس بحقوق المؤمن لهم.

وخلال مداخلاتهم، أكد النواب طارق بني هاني، وسالم أبو دولة، وموسى الوحش، وهدى نفاع، ووليد المصري، ومحمد المراعية، وزهير الخشمان، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين، مشيرين إلى عدد من النقاط والمقترحات التي من شأنها ضمان صدور قانون يحقق الحماية للمواطن، ويعزز الاستقرار التشريعي، ويدعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد الوزير القضاة أن مشروع قانون عقود التأمين من القوانين المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، موضحا أن الحكومة حرصت عند إعداد المشروع، على إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة، والاستماع إلى ملاحظاتهم، بهدف الوصول إلى قانون متوازن يعالج الإشكاليات التي تواجه المواطنين وشركات التأمين على حد سواء، ويحقق المصلحة الوطنية العليا.

من جهته، شدد أبو عبود على أهمية مراعاة مصالح جميع الأطراف، وبما يحافظ على الاستقرار القانوني والاقتصادي.

آخر الأخبار ضبط اعتداءات على خطوط مياه با وزير العمل يبحث ونظيره العُماني أوجه التعاون ا "الاستثمار النيابية" تقرّ مواد في مشروع قانون عقود ال بورصة عمان تغلق تداولاتها على " الإدارية" و"البيئة" النيابيتان تناقشان خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعن

