وزير العمل يبحث ونظيره العُماني أوجه التعاون المشترك

2026-01-27 07:06:42
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار مع وزير العمل في سلطنة عمان الدكتور محاد بن سعيد باعوين، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك على هامش أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي يُعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "نصيغ المستقبل".
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، ناقش اللقاء سبل تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي والتدريب المهني وتنظيم سوق العمل.
وأكد الوزيران ضرورة متابعة الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين وتبادل الزيارات بين الوزارتين للاطلاع على تجارب كل منهما في القضايا المتعلقة بشؤون العمل.
وحضر اللقاء السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، ورئيس الاتحاد العام لنقابات الأردن خالد الفناطسة، ونائبه خالد أبو مرجوب.
--(بترا)
27/01/2026

