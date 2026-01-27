  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ضبط اعتداءات على خطوط مياه بالرصيفة

ضبط اعتداءات على خطوط مياه بالرصيفة

2026-01-27 07:06:42
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا )- نفذت كوادر شركة مياهنا /الزرقاء والجهات الأمنية المختصة في لواء الرصيفة حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية ضمن عدة تجمعات سكنية في اللواء.
وقالت وزارة المياه والري في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاعتداءات تمثلت بتمديد وصلات مياه بأقطار وأطوال مختلفة لتزويد عقارات غير مخدومة بالمياه، مشيرة إلى أنه جرى فصل جميع الخطوط ومصادرتها، وسيتم استكمال تقدير الكميات ومخاطبة الجهات المعنية بالخصوص لمحاسبة المعتدين.
--(بترا)
ي ع/ع س/ ن ح
27/01/2026 14:53:29

آخر الأخبار ضبط اعتداءات على خطوط مياه با وزير العمل يبحث ونظيره العُماني أوجه التعاون ا "الاستثمار النيابية" تقرّ مواد في مشروع قانون عقود ال بورصة عمان تغلق تداولاتها على " الإدارية" و"البيئة" النيابيتان تناقشان خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ل عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل ال
  • مركز تدريب
  • روابط م
خدمات صحفية
  • حدث في مثل ه
  • المقالات المخ
  • صورة و
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

    MENAFN27012026000117011021ID1110655870

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Date

    Category

    Comments

    No comment

    Tags

    Label

    آخر الأخبار

    البحث