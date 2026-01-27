ضبط اعتداءات على خطوط مياه بالرصيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا )- نفذت كوادر شركة مياهنا /الزرقاء والجهات الأمنية المختصة في لواء الرصيفة حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية ضمن عدة تجمعات سكنية في اللواء.

وقالت وزارة المياه والري في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاعتداءات تمثلت بتمديد وصلات مياه بأقطار وأطوال مختلفة لتزويد عقارات غير مخدومة بالمياه، مشيرة إلى أنه جرى فصل جميع الخطوط ومصادرتها، وسيتم استكمال تقدير الكميات ومخاطبة الجهات المعنية بالخصوص لمحاسبة المعتدين.

