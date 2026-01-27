ضبط اعتداءات على خطوط مياه بالرصيفة
عمان 27 كانون الثاني (بترا )- نفذت كوادر شركة مياهنا /الزرقاء والجهات الأمنية المختصة في لواء الرصيفة حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية ضمن عدة تجمعات سكنية في اللواء.
وقالت وزارة المياه والري في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاعتداءات تمثلت بتمديد وصلات مياه بأقطار وأطوال مختلفة لتزويد عقارات غير مخدومة بالمياه، مشيرة إلى أنه جرى فصل جميع الخطوط ومصادرتها، وسيتم استكمال تقدير الكميات ومخاطبة الجهات المعنية بالخصوص لمحاسبة المعتدين.
27/01/2026 14:53:29
