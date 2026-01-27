وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

وأكد الصفدي وعبد العاطي عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والروابط الأخوية المتينة التي تزداد رسوخا وتطورا بين البلدين الشقيقين في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها لتعاون أوسع في مختلف المجالات.

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمها الأوضاع في غزة، مؤكدين ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كاف ومستدام وفوري من دون عوائق، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة.

كما أكدا أهمية المضي نحو أفق سياسي واضح يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدد الصفدي وعبد العاطي الترحيب بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، والإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وإطلاق الرئيس الأميركي مجلس السلام.

وشددا على أهمية الالتزام بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣.

وحذر الوزيران من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع، وتقوض كل جهود التهدئة، وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.

‎‏كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين استمرار العمل المشترك والتنسيق بما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.

--(بترا)

ص خ

27/01/2026 14:37:39