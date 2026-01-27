وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.
وأكد الصفدي وعبد العاطي عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والروابط الأخوية المتينة التي تزداد رسوخا وتطورا بين البلدين الشقيقين في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها لتعاون أوسع في مختلف المجالات.
وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمها الأوضاع في غزة، مؤكدين ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كاف ومستدام وفوري من دون عوائق، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة.
كما أكدا أهمية المضي نحو أفق سياسي واضح يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدد الصفدي وعبد العاطي الترحيب بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، والإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وإطلاق الرئيس الأميركي مجلس السلام.
وشددا على أهمية الالتزام بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣.
وحذر الوزيران من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع، وتقوض كل جهود التهدئة، وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.
كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين استمرار العمل المشترك والتنسيق بما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.
--(بترا)
ص خ
27/01/2026 14:37:39
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment