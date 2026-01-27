نجل أسطورة الفيصلي يوقع مع الوحدات

نجل أسطورة الفيصلي يوقع مع الوحدات
خبرني - أنهى نادي الوحدات رسميا اليوم الثلاثاء اتفاقه مع النادي الأهلي على شراء عقد اللاعب عبدالله عوض ، نجل اسطورة الفيصلي خالد عوض.
وسينضم عوض إلى صفوف فريق الوحدات لمدة موسم ونصف.
وجرى حفل التوقيع الثلاثاء في مقر النادي الأهلي.
يذكر ان عبدالله عوض سبق له ان مثل أيضا اندية السلط والفيصلي.
وعبد الله هو نجل اسطورة الفيصلي ونجم الكرة الاردنية السابق الراحل خالد عوض الذي يعتبر من ألمع نجوم الكرة الاردنية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث قاد المنتخب الوطني لتحقيق العديد من الانجازات عبر اهدافه الحاسمة، كما قاد فريق الفيصلي لتحقيق الكثير من البطولات على مختلف الصعد.
وعقب اعتزاله اللعب توجه عوض الى مجال التدريب، وحصل على لقب المحاضر الآسيوي من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما اشرف على تدريب العديد من الفرق المحلية ابرزها الفيصلي قبل أن يتم استقطابه لاتحاد كرة القدم للاستفادة من خبرته.
