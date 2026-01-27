  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
نجل أسطورة الفيصلي يوقع مع الوحدات

2026-01-27 07:06:11
خبرني - أنهى نادي الوحدات رسميا اليوم الثلاثاء اتفاقه مع النادي الأهلي على شراء عقد اللاعب عبدالله عوض ، نجل اسطورة الفيصلي خالد عوض.

وسينضم عوض إلى صفوف فريق الوحدات لمدة موسم ونصف.

وجرى حفل التوقيع الثلاثاء في مقر النادي الأهلي.

يذكر ان عبدالله عوض سبق له ان مثل أيضا اندية السلط والفيصلي.

وعبد الله هو نجل اسطورة الفيصلي ونجم الكرة الاردنية السابق الراحل خالد عوض الذي يعتبر من ألمع نجوم الكرة الاردنية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث قاد المنتخب الوطني لتحقيق العديد من الانجازات عبر اهدافه الحاسمة، كما قاد فريق الفيصلي لتحقيق الكثير من البطولات على مختلف الصعد.
وعقب اعتزاله اللعب توجه عوض الى مجال التدريب، وحصل على لقب المحاضر الآسيوي من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما اشرف على تدريب العديد من الفرق المحلية ابرزها الفيصلي قبل أن يتم استقطابه لاتحاد كرة القدم للاستفادة من خبرته.

