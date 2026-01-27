بعد رفضه الجنسية الإماراتية.. العزايزة إلى دوري روشن السعودي

خبرني – بعد أيام من رفضه عرضًا احترافيًا إماراتيًا ضخمًا شمل التجنيس، تلقى مهاجم منتخب الأردن تحت 23 عامًا ومحترف نادي كاظمة الكويتي، علي العزايزة ، عرضًا من نادي الشباب السعودي، أحد أندية دوري روشن، للاستفادة من خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وكان العزايزة قد برز بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية، وتحديدًا أثناء تمثيله منتخب الأردن تحت 23 عامًا في بطولة كأس آسيا للشباب التي أقيمت في السعودية.

ويُعد العزايزة من أبرز المهاجمين في البطولة، بعدما أثبت قدراته التهديفية وتُوّج هدافًا لكأس آسيا للشباب بتسجيله أربعة أهداف.

وكشفت صحيفة سعودية، الثلاثاء، أن علي العزايزة، لاعب منتخب الأردن والذي يشغل مركز الجناح الأيمن، بات قريبًا من الانضمام إلى نادي الشباب السعودي.

ويسعى نادي الشباب إلى التعاقد مع العزايزة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع عدم ممانعته شراء عقده في حال موافقة نادي كاظمة الكويتي.

وقد يوافق نادي كاظمة على إعارة العزايزة، لا سيما أنه منفتح على المفاوضات المتعلقة بلاعبيه، حيث سبق أن تمكن نادي الوحدات من استعادة لاعبه أنس العوضات من النادي الكويتي، كما نجح نادي الحسين إربد في الحصول على خدمات يوسف أبو الجزر.

ويضم نادي كاظمة الكويتي ثلاثة لاعبين أردنيين، هم إلى جانب العزايزة كل من أنس العوضات ويوسف أبو الجزر، حيث تمتد عقودهم جميعًا إلى موسمين ونصف.

وكان العزايزة (22 عامًا) قد سبق له تمثيل منتخب الأردن الأول، إذ استدعاه المدير الفني جمال السلامي في أكثر من مناسبة، لكنه لم يشارك في بطولة كأس العرب 2025، قبل أن يوافق نادي كاظمة على مشاركته مع منتخب تحت 23 عامًا في بطولة كأس آسيا للشباب.

وتمكن العزايزة خلال البطولة من خطف الأضواء، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الدور الثاني بتسجيله أربعة أهداف، بواقع هدفين في مرمى السعودية، وهدف في مرمى قيرغيزستان، وهدف في الدور الثاني أمام اليابان.