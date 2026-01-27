بعد رفضه الجنسية الإماراتية.. العزايزة إلى دوري روشن السعودي

بعد رفضه الجنسية الإماراتية.. العزايزة إلى دوري روشن السعودي
خبرني – بعد أيام من رفضه عرضًا احترافيًا إماراتيًا ضخمًا شمل التجنيس، تلقى مهاجم منتخب الأردن تحت 23 عامًا ومحترف نادي كاظمة الكويتي، علي العزايزة ، عرضًا من نادي الشباب السعودي، أحد أندية دوري روشن، للاستفادة من خدماته خلال المرحلة المقبلة.
وكان العزايزة قد برز بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية، وتحديدًا أثناء تمثيله منتخب الأردن تحت 23 عامًا في بطولة كأس آسيا للشباب التي أقيمت في السعودية.
ويُعد العزايزة من أبرز المهاجمين في البطولة، بعدما أثبت قدراته التهديفية وتُوّج هدافًا لكأس آسيا للشباب بتسجيله أربعة أهداف.
وكشفت صحيفة سعودية، الثلاثاء، أن علي العزايزة، لاعب منتخب الأردن والذي يشغل مركز الجناح الأيمن، بات قريبًا من الانضمام إلى نادي الشباب السعودي.
ويسعى نادي الشباب إلى التعاقد مع العزايزة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع عدم ممانعته شراء عقده في حال موافقة نادي كاظمة الكويتي.
وقد يوافق نادي كاظمة على إعارة العزايزة، لا سيما أنه منفتح على المفاوضات المتعلقة بلاعبيه، حيث سبق أن تمكن نادي الوحدات من استعادة لاعبه أنس العوضات من النادي الكويتي، كما نجح نادي الحسين إربد في الحصول على خدمات يوسف أبو الجزر.
ويضم نادي كاظمة الكويتي ثلاثة لاعبين أردنيين، هم إلى جانب العزايزة كل من أنس العوضات ويوسف أبو الجزر، حيث تمتد عقودهم جميعًا إلى موسمين ونصف.
وكان العزايزة (22 عامًا) قد سبق له تمثيل منتخب الأردن الأول، إذ استدعاه المدير الفني جمال السلامي في أكثر من مناسبة، لكنه لم يشارك في بطولة كأس العرب 2025، قبل أن يوافق نادي كاظمة على مشاركته مع منتخب تحت 23 عامًا في بطولة كأس آسيا للشباب.
وتمكن العزايزة خلال البطولة من خطف الأضواء، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الدور الثاني بتسجيله أربعة أهداف، بواقع هدفين في مرمى السعودية، وهدف في مرمى قيرغيزستان، وهدف في الدور الثاني أمام اليابان.
