مستعمرون يقتلعون 500 شجرة ويعتدون على الممتلكات في يطا جنوب الخليل
وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة: إن مستعمرين مسلحين من مستعمرة "سوسيا" الجاثمة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، تحت حماية جنود الاحتلال، اقتلعوا 500 شجرة زيتون وتين ولوزيات وغيرها وحطموها، تعود لمواطنين من عائلة رومي، بمنطقة الفرش في خربة واد الرخيم جنوب يطا.
وأضاف مخامرة، أن هؤلاء المستعمرين كسروا السياج المحيط بالأرض، وممتلكات ومحتويات في مسكن المواطن محمد رومي، وزجاج نوافذ منزل المواطن رسمي شريتح، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.
كما قطعوا سياجا يحيط بأرض المواطن عايد أبو مرير بمنطقة واد أبو شبان شرق يطا، وأطلقوا مواشيهم بمحاصيل زراعية.
