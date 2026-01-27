  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مستعمرون يقتلعون 500 شجرة ويعتدون على الممتلكات في يطا جنوب الخليل

مستعمرون يقتلعون 500 شجرة ويعتدون على الممتلكات في يطا جنوب الخليل

2026-01-27 07:04:40
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل -PNN- اقتلع مستعمرون، اليوم الثلاثاء، 500 شجرة، في خربة واد الرخيم ببلدة يطا جنوب محافظة الخليل، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.
وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة: إن مستعمرين مسلحين من مستعمرة "سوسيا" الجاثمة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، تحت حماية جنود الاحتلال، اقتلعوا 500 شجرة زيتون وتين ولوزيات وغيرها وحطموها، تعود لمواطنين من عائلة رومي، بمنطقة الفرش في خربة واد الرخيم جنوب يطا.

وأضاف مخامرة، أن هؤلاء المستعمرين كسروا السياج المحيط بالأرض، وممتلكات ومحتويات في مسكن المواطن محمد رومي، وزجاج نوافذ منزل المواطن رسمي شريتح، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.
كما قطعوا سياجا يحيط بأرض المواطن عايد أبو مرير بمنطقة واد أبو شبان شرق يطا، وأطلقوا مواشيهم بمحاصيل زراعية.

MENAFN27012026000205011050ID1110655822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث