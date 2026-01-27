تحليلات إسرائيل تضطر لمواجهة الواقع: من صمود حماس حتى ضلوع قطر وتركيا بالقطاع

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- يفترض أن تبدأ الآن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد استعادة إسرائيل، أمس، جثة أسيرها الأخير، ران غفيلي، التي كانت محتجزة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن يبدو أن المرحلة الثانية لن تبدأ، لأن إسرائيل لم توقف حربها وتواصل هجماتها في القطاع بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين حركة حماس، الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

حسب خطة ترامب لوقف الحرب، يتعين على إسرائيل أن تسحب جيشها من القطاع، وأن تفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وأن تبدأ إعادة إعمار القطاع. لكن بحسب أقوال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، فإن "المرحلة الثانية ليست إعادة الإعمار. المرحلة الثانية هي نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منزوع السلاح".

وأعلنت حماس أنه بعد استعادة إسرائيل جثة أسيرها الأخيرة، عليها أن "توقف الخروقات وتنفذ الالتزامات المطلوبة منها" وإعادة فتح معبر رفح.

وأشار المحلل العسكري في إذاعة الجيش الإسرائيلي وموقع "زمان يسرائيل" الإلكتروني، أمير بار شالوم، اليوم الثلاثاء، إلى أنه "لا توجد نية لدى إسرائيل الآن بالانسحاب من الخط الأصفر. وهذه رافعة ضغط. وعدا ذلك، فإنه في حال العودة إلى القتال فإن الخط الأصفر هو نقطة انطلق أفضل للمنطقة التي لا تزال تحت سيطرة حماس" في القطاع.

وأضاف أن "هذه الفجوة بين التحليل الإٍسرائيلي وبين التوقعات الحالية لحماس حيال تطبيق المرحلة الثانية هائل. وهي تضمن معركة سرديات طويلة، وليس مستبعدا أن تقود إلى استمرار الوضع الحالي الذي فيه نصف مساحة القطاع تحت سيطرة إسرائيل".

ويتوقع أن يتم فتح معبر رفح في نهاية الأسبوع الحالي، بادعاء أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى وقت من أجل تنظيم نقاط التفتيش في محور فيلادلفيا. وحسب بار شالوم، فإن كيفية تنفيذ التفتيش للحركة في كلا الاتجاهين في المعبر "ليست واضحة".

واعتبر أن لكن "قطاع غزة دخل هذا الصباح إلى وضع جديد، بدون رهائن إسرائيليين، وبدون حصار خانق، مع حماس مسلحة وعازمة، ومع إسرائيل التي لا تعتزم التنازل بسهولة عن نصف مساحة القطاع".

وحسب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن الوضع الحالي "لا يضيء الحرب بضوء آخر. فالإخفاق الهائل، الاستخباراتي والعسكري والإستراتيجي، الذي سمح بالمجزرة في غلاف غزة في 7 أكتوبر، لن يتبدد بإعادة غفيلي. والورطات الأمنية في الجبهات الأخرى لم تُحل. والحرب في غزة انتهت حتى الآن بتسوية فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل، وهي بعيدة جدا عن تعهدات الحكومة. بينما في إيران لم تتضح بعد وجهة ترامب بخصوص هجوم هدفه إسقاط النظام، وقد يجر إسرائيل إلى داخل هذه المواجهة".

وأضاف أن المرحلة الثانية للاتفاق في القطاع الذي أعلن ترامب عن تنفيذها، في منتصف هذا الشهر، "لا تتلاءم مع واقع ما بعد الحرب مثلما رسمه نتنياهو لأنصاره. ونجاح حماس حصرا في العثور بنفسها على معظم الرهائن الميتين، خلافا لتوقعا الاستخبارات الإسرائيلية، يكشف أمرين: أن سيطرة الحركة في القطاع الخاضع لها مشددة ومنظمة أكثر مما كان يُعتقد، وأن لديها مصلحة بالتقدم إلى المراحل المقبلة، لأن قيادتها تؤمن أن هذه المراحل لا تنذر برحيلهم النهائي عن الحكم في غزة".

وأشار هرئيل إلى أنه "بالرغم من أن ترامب يتحدث عن نزع سلاح حماس ويهدد بالقضاء عليها إذا لم تستجب، فإن حماس لا تزال مكانها. فهي تتوقع أن تحصل علة مساعدة من قطر وتركيا في ظل صفقة أبرمها الأميركيون، وتجبي ضرائب من أي بضاعة تدخل إلى القطاع، وبضمنها البضائع المهربة من إسرائيل".

واعتبر أن "إعادة جثة الرهينة الأخير ستسرع تنفيذ المرحلة الثانية في الاتفاق وسترغم أنصار نتنياهو والحكومة على مواجهة الواقع والمعنى الحقيقي للاتفاق، من صمود حماس، حاليا على الأقل، حتى ضلوع علني لقطر وتركيا في القطاع. وهذا يحدث لنتنياهو في مرحلة مبكرة أكثر مما خطط له. ويبدو أن فتح معبر رفح سيكون أصغر مشاكله".