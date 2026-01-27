الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 28 معتقلا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 28 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل تصعيد جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "مقاتلين غير شرعيين"، التي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

جهاد محمد يوسف سعايدة- مخيم نور شمس (6 أشهر)أحمد محمد راشد زكارنة- قباطية (6 أشهر)منذر عصام عودة العيسى-طولكرم (6 أشهر)معاذ أسعد أحمد حشاش-جنين (6 أشهر)مجدي عقاب ناجي نواصرة-فحمة (6 أشهر)نور الدين علي محمود قراقرة-البيرة (6 أشهر)زكريا مراد محمد دويكات-روجيب (3 أشهر)هادي عمار عبد الرازق أبو ذياب(4 أشهر)سامي وسيم عبد الوهاب عطعوط-بيت ليد (6 أشهر)يحيى ناجح محمد بني عودة-طمون (3 أشهر)عبد الله يعقوب أحمد أبو منى-جنين (6 أشهر)سبع فايز سبع بعارة-نابلس- (4 أشهر)يحيى علي أحمد تركمان- برقين (4 أشهر)وائل حسن محمد حروب-دير سامت (6 أشهر)مجاهد مروان محمود الصوص-جنين (4 أشهر)مكافح زهير إسماعيل أبو داود-الخليل (6 أشهر)عبد الله وسام عبد الحق قنداح-مخيم الجلزون (6 أشهر)صهيب يوسف سالم السعدي-جنين (4 أشهر)صلاح فطين محمد صلاح-برقا (6 أشهر)قصي وليد محمد غيظان-قبيا (6 أشهر)محمد وليد محمد فشافشة-جبع (4 أشهر)إبراهيم سليمان دقس-العروب (4 أشهر)علي محمد حسن الرشايدة-بيت لحم (6 أشهر)محمود لطفي عبد الله نعالوة-شويكة (6 أشهر)نبيل أحمد سالم العبيات-بيت لحم (6 أشهر)أنس إسماعيل سلامة عبيات-بيت لحم (6 أشهر)مهدي عمر خليل زيادة-بيت لحم (4 أشهر)محمد زياد أحمد طه-قلقيلية (4 أشهر)