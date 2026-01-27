الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 28 معتقلا

الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 28 معتقلا
وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل تصعيد جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "مقاتلين غير شرعيين"، التي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.
وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):جهاد محمد يوسف سعايدة- مخيم نور شمس (6 أشهر) أحمد محمد راشد زكارنة- قباطية (6 أشهر) منذر عصام عودة العيسى-طولكرم (6 أشهر) معاذ أسعد أحمد حشاش-جنين (6 أشهر) مجدي عقاب ناجي نواصرة-فحمة (6 أشهر) نور الدين علي محمود قراقرة-البيرة (6 أشهر) زكريا مراد محمد دويكات-روجيب (3 أشهر) هادي عمار عبد الرازق أبو ذياب(4 أشهر) سامي وسيم عبد الوهاب عطعوط-بيت ليد (6 أشهر) يحيى ناجح محمد بني عودة-طمون (3 أشهر) عبد الله يعقوب أحمد أبو منى-جنين (6 أشهر) سبع فايز سبع بعارة-نابلس- (4 أشهر) يحيى علي أحمد تركمان- برقين (4 أشهر) وائل حسن محمد حروب-دير سامت (6 أشهر) مجاهد مروان محمود الصوص-جنين (4 أشهر) مكافح زهير إسماعيل أبو داود-الخليل (6 أشهر) عبد الله وسام عبد الحق قنداح-مخيم الجلزون (6 أشهر) صهيب يوسف سالم السعدي-جنين (4 أشهر) صلاح فطين محمد صلاح-برقا (6 أشهر) قصي وليد محمد غيظان-قبيا (6 أشهر) محمد وليد محمد فشافشة-جبع (4 أشهر) إبراهيم سليمان دقس-العروب (4 أشهر) علي محمد حسن الرشايدة-بيت لحم (6 أشهر) محمود لطفي عبد الله نعالوة-شويكة (6 أشهر) نبيل أحمد سالم العبيات-بيت لحم (6 أشهر) أنس إسماعيل سلامة عبيات-بيت لحم (6 أشهر) مهدي عمر خليل زيادة-بيت لحم (4 أشهر) محمد زياد أحمد طه-قلقيلية (4 أشهر)
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment