إصابة برصاص الاحتلال وتصعيد متواصل في محيط مخيم قلنديا شمالي القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس -PNN- أُصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، تزامنًا مع تصعيد عسكري واسع في محيط شارع المطار

وتواصل قوات الاحتلال اليوم الثاني على التوالي عدوانها على شارع المطار بمحيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث كثّفت تواجدها العسكري، وشرعت بعمليات هدم وإخلاء، واقتحمت منازل ومحالًا تجارية، وفرضت حصارًا مشددًا على المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتلت أسطح البنايات السكنية، وأغلقت الشوارع والمحلات التجارية والمدارس، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية خلال الاقتحامات، في وقت منعت فيه الصحفيين من التغطية، في محاولة لعزل المنطقة عن محيطها وإخفاء حجم الانتهاكات.

ويأتي هذا التصعيد ضمن مخطط ممنهج يستهدف المنشآت القريبة من جدار الفصل العنصري، حيث تشير التقديرات إلى أن الهدف الحقيقي يتمثل في تدمير هذه المنشآت تمهيدًا لبناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي المطار، في إطار سياسة توسيع الاستيطان وعزل القدس عن امتدادها الفلسطيني.

ويحذر مختصون من أن العدوان مرشح للاستمرار خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التعزيزات العسكرية والاقتحامات، ما ينذر بتداعيات إنسانية وميدانية خطيرة على سكان مخيم قلنديا ومحيطه.