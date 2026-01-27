بخاخات تحمي الشعر الناعم من الحرارة
أبرز المنتجات التي تحمي الشعر الناعم من الحرارة
تملكين على الأرجح مجموعة متنوّعة من أدوات تصفيف الشعر، وقد تميلين إلى تجربة كل جهاز جديد يظهر في الأسواق. لكن يجدر الانتباه إلى أن الاستخدام المتكرّر لهذه الأدوات، خاصة على الشعر الخفيف، قد يؤدي إلى التقصّف والتلف. من هنا تبرز أهمية واقيات الشعر من الحرارة، إذ تساعد على حماية الخصلات من خلال الحفاظ على الرطوبة، والحد من التقصّف، وتنعيم الشعر للتقليل من التجعّد.
وعند اختيار منتجات الحماية من الحرارة، احرصي على أن تكون خفيفة القوام، قليلة الزيوت، وتحتوي على مكوّنات تُشكّل طبقة رقيقة تحمي الشعر من دون أن تثقله. في هذا الموضوع، نقدّم لكِ أبرز بخاخات الحماية من الحرارة المصمّمة خصيصاً للشعر الخفيف.
بخاخ Oribe: يحمي الشعر من الحرارة حتى 450 درجة
يُستخدم Oribe Royal Blowout Heat Styling Spray كجزء من روتين التصفيف بالحرارة، إذ لا يقتصر دوره على الحماية فحسب، بل يساهم في تحسين ملمس الشعر ومظهره. فببضع رشّات خفيفة، يساعد على تنعيم الخصلات ومنحها لمعاناً ملحوظاً، إلى جانب تسريع عملية التجفيف. كما يؤمّن حماية للشعر من الحرارة حتى 450 درجة فهرنهايت.
بخاخ Living Proof: يمنع التقصف
تشابك الشعر مشكلة شائعة، لكن بخاخ Living Proof Leave-In Conditioning Spray الذي يُترك على الشعر يقدّم حلاً عملياً لها. فهو يوفّر ترطيباً خفيفاً يدوم طوال اليوم، ويسهّل فكّ التشابك بسرعة وفاعلية، كما يساعد على الحدّ من التقصّف، إلى جانب دوره في حماية الشعر من حرارة أدوات التصفيف، للحفاظ على شعر صحي ولامع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment