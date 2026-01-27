بخاخات تحمي الشعر الناعم من الحرارة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستخدم المرأة أدوات تصفيف الشعر بمختلف أنواعها، سواء لتجفيفه بالمجفف، أو لفرده، أو لتجعيده والحصول على تموّجات طبيعية. غير أنّ الاستعمال المتكرّر لهذه الأدوات قد يعرّض الشعر للتلف، ومن هنا برزت أهمية منتجات الحماية من الحرارة.

أبرز المنتجات التي تحمي الشعر الناعم من الحرارة



تملكين على الأرجح مجموعة متنوّعة من أدوات تصفيف الشعر، وقد تميلين إلى تجربة كل جهاز جديد يظهر في الأسواق. لكن يجدر الانتباه إلى أن الاستخدام المتكرّر لهذه الأدوات، خاصة على الشعر الخفيف، قد يؤدي إلى التقصّف والتلف. من هنا تبرز أهمية واقيات الشعر من الحرارة، إذ تساعد على حماية الخصلات من خلال الحفاظ على الرطوبة، والحد من التقصّف، وتنعيم الشعر للتقليل من التجعّد.

وعند اختيار منتجات الحماية من الحرارة، احرصي على أن تكون خفيفة القوام، قليلة الزيوت، وتحتوي على مكوّنات تُشكّل طبقة رقيقة تحمي الشعر من دون أن تثقله. في هذا الموضوع، نقدّم لكِ أبرز بخاخات الحماية من الحرارة المصمّمة خصيصاً للشعر الخفيف.

بخاخ Oribe: يحمي الشعر من الحرارة حتى 450 درجة

يُستخدم Oribe Royal Blowout Heat Styling Spray كجزء من روتين التصفيف بالحرارة، إذ لا يقتصر دوره على الحماية فحسب، بل يساهم في تحسين ملمس الشعر ومظهره. فببضع رشّات خفيفة، يساعد على تنعيم الخصلات ومنحها لمعاناً ملحوظاً، إلى جانب تسريع عملية التجفيف. كما يؤمّن حماية للشعر من الحرارة حتى 450 درجة فهرنهايت.

بخاخ Living Proof: يمنع التقصف

تشابك الشعر مشكلة شائعة، لكن بخاخ Living Proof Leave-In Conditioning Spray الذي يُترك على الشعر يقدّم حلاً عملياً لها. فهو يوفّر ترطيباً خفيفاً يدوم طوال اليوم، ويسهّل فكّ التشابك بسرعة وفاعلية، كما يساعد على الحدّ من التقصّف، إلى جانب دوره في حماية الشعر من حرارة أدوات التصفيف، للحفاظ على شعر صحي ولامع.