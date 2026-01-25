نتائج مميزة للأردنيين في رالي عُمان الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 25 كانون الثاني (بترا) - حقق المتسابقون الأردنيون نتائج متقدمة في رالي عمان الدولي، الذي أقيم في ولاية صحار العمانية خلال الفترة من 22- 24 كانون الثاني، ضمن الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وتمكن الملاح عطا الحمود من إحراز المركز الثاني على الترتيب العام، والمركز الثاني على فئة Group Rally 2، بمشاركته إلى جانب المتسابق العماني عبدالله الرواحي.

كما حقق المتسابق شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة المركز الرابع على الترتيب العام، والمركز الأول على فئة NR4 Group، فيما حل المتسابق سامي فليفل وملاحه إبراهيم شعبان في المركز السادس على الترتيب العام، والثالث على فئة NR4 Group.

وجاء المتسابق محمد الشرفاء وملاحه يزن جمعة في المركز السابع على الترتيب العام والرابع على فئة NR4 Group.

وتعكس هذه النتائج الحضور المميز للأردنيين في رياضة الراليات على المستوى الإقليمي مع تطلعهم لمواصلة المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة من البطولة.

--(بترا)

دط/أ م/ أ أ

25/01/2026 09:52:16





