نتائج مميزة للأردنيين في رالي عُمان الدولي

نتائج مميزة للأردنيين في رالي عُمان الدولي
عمان 25 كانون الثاني (بترا) - حقق المتسابقون الأردنيون نتائج متقدمة في رالي عمان الدولي، الذي أقيم في ولاية صحار العمانية خلال الفترة من 22- 24 كانون الثاني، ضمن الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات.
وتمكن الملاح عطا الحمود من إحراز المركز الثاني على الترتيب العام، والمركز الثاني على فئة Group Rally 2، بمشاركته إلى جانب المتسابق العماني عبدالله الرواحي.
كما حقق المتسابق شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة المركز الرابع على الترتيب العام، والمركز الأول على فئة NR4 Group، فيما حل المتسابق سامي فليفل وملاحه إبراهيم شعبان في المركز السادس على الترتيب العام، والثالث على فئة NR4 Group.
وجاء المتسابق محمد الشرفاء وملاحه يزن جمعة في المركز السابع على الترتيب العام والرابع على فئة NR4 Group.
وتعكس هذه النتائج الحضور المميز للأردنيين في رياضة الراليات على المستوى الإقليمي مع تطلعهم لمواصلة المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة من البطولة.
--(بترا)
دط/أ م/ أ أ
25/01/2026 09:52:16
-
دليل ال
مركز تدريب
روابط م
-
حدث في مثل ه
المقالات المخ
صورة و
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment