حاملة الطائرات لينكولن تتجه إلى بحر العرب وإيران تهدد بضرب القواعد الأميركية

حاملة الطائرات لينكولن تتجه إلى بحر العرب وإيران تهدد بضرب القواعد الأميركية
خبرني - حذرت إيران من أن أي تحرك عدائي ضدها سيقابل برد واسع يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط ومخاوف من مواجهة مفتوحة.
وقال مسؤول إيراني إن "أي هجوم على إيران سيعتبر بمثابة حرب عليها وستتعامل معه في ردها على هذا الأساس"، مضيفا "سنرد بكل قوة على أي اعتداء وجميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لنا".
وأكد أن "إيران في جاهزية كاملة وستستخدم كل قدراتها لمواجهة أي عدوان عليها".
وعلى صعيد التحركات الميدانية، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لينكِولن" وثلاث مدمرات تابعة لها وصلت إلى المحيط الهندي قادمة من بحر جنوب الصين، وهي في طريقها إلى بحر العرب.
وأضاف المسؤول أن حاملة الطائرات ستنضم إلى مدمرات متمركزة في الخليج.
وتضم مجموعة حاملة الطائرات نحو 5 آلاف من البحّارة ومشاة البحرية، إضافة إلى أسراب من المقاتلات النفاثة والمروحيات وطائرات الهجوم الإلكتروني، وفقا لصحيفة "سي بي أس".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد الخميس وجود "عدد كبير من السفن التي تتحرك نحو الشرق الأوسط تحسبا لأي طارئ"، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب عن كثب الأوضاع في إيران.
بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وجود مقاتلات "F-15E سترايك إيغل" في المنطقة لتعزيز الجاهزية.
ويشبه هذا النشاط اللوجستي ما جرى العام الماضي حين نقلت منظومات صواريخ "باتريوت" إلى المنطقة عقب قصف ثلاثة مواقع نووية رئيسية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment