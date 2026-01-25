  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
حاملة الطائرات لينكولن تتجه إلى بحر العرب وإيران تهدد بضرب القواعد الأميركية

2026-01-25 02:05:09
خبرني - حذرت إيران من أن أي تحرك عدائي ضدها سيقابل برد واسع يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط ومخاوف من مواجهة مفتوحة.

وقال مسؤول إيراني إن "أي هجوم على إيران سيعتبر بمثابة حرب عليها وستتعامل معه في ردها على هذا الأساس"، مضيفا "سنرد بكل قوة على أي اعتداء وجميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لنا".

وأكد أن "إيران في جاهزية كاملة وستستخدم كل قدراتها لمواجهة أي عدوان عليها".
وعلى صعيد التحركات الميدانية، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لينكِولن" وثلاث مدمرات تابعة لها وصلت إلى المحيط الهندي قادمة من بحر جنوب الصين، وهي في طريقها إلى بحر العرب.

وأضاف المسؤول أن حاملة الطائرات ستنضم إلى مدمرات متمركزة في الخليج.

وتضم مجموعة حاملة الطائرات نحو 5 آلاف من البحّارة ومشاة البحرية، إضافة إلى أسراب من المقاتلات النفاثة والمروحيات وطائرات الهجوم الإلكتروني، وفقا لصحيفة "سي بي أس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد الخميس وجود "عدد كبير من السفن التي تتحرك نحو الشرق الأوسط تحسبا لأي طارئ"، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب عن كثب الأوضاع في إيران.

بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وجود مقاتلات "F-15E سترايك إيغل" في المنطقة لتعزيز الجاهزية.

ويشبه هذا النشاط اللوجستي ما جرى العام الماضي حين نقلت منظومات صواريخ "باتريوت" إلى المنطقة عقب قصف ثلاثة مواقع نووية رئيسية.

