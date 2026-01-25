فليك قبل لقاء أوفييدو: لا أملك الوقت لمشاهدة ريال مدريد

خبرني - أكد مدرب نادي برشلونة، هانزي فليك، أن مواجهة ريال أوفييدو لن تكون سهلة، قبل لقاء الفريقين في الجولة 21 من منافسات الدوري الإسباني، مشيراً إلى أنه لا يملك الوقت لمشاهدة مباريات غريمه التقليدي ريال مدريد.

قال هانزي فليك في المؤتمر الصحافي: "نلعب على أرضنا مُجدداً وهذا أمر جيد، ونُريد الفوز الأمر يتعلق بكيفية بدايتنا لأنهم دوماً هم من يُسجّل أولًا وفق المُباريات الأخيرة، علينا أن نكون في كامل تركيزنا منذ البداية، أعتقد أن هُناك العديد من التغييرات الإيجابية التي طرأت خلال العام ونصف العام الماضيين".

وأضاف: "لم نستثمر الكثير من الأموال لكننا اتخذنا القرارات الصائبة بشأن اللاعبين الذين انضموا إلينا، ونمنح لاعبي لاماسيا فُرصاً للتطور والنمو، هذا وضع ممتاز، الاستقرار مُهم للنادي، وسنرى ما سيحدث في الانتخابات؟، لأن الأعضاء هم من سيحددوا مُستقبل النادي، وآمل أن نسير في الاتجاه الصحيح".

وأكمل: "ليس من اختصاص عملي التحدث عن الانتخابات، الرئيس تحدّث معي بالفعل عن الموضوع، كلما كانت الانتخابات في أقرب وقت ممكن كان أمراً إيجابياً، نحن محترفون وعلينا أن نلعب كرة القدم، الرئيس يريد ذلك ونحن أيضاً، وعلينا أن نقدّم أفضل نسخة لدينا، وإذا صوّتُّ بصفتي عضواً في برشلونة، فسأفعل ذلك، لكن اختياري سيكون سرياً".

وتابع: "علينا إدارة الدقائق التي سيلعبها أراوخو وعلينا مُراقبة حالته البدنية لكنه أفضل بكثير، وقد يكون خياراً مُناسباً للبدء أساسياً، سنعرف المزيد غداً، غافي أراه كل يوم تقريباً، وهو يتدرب ويتحسن كثيراً، كما أنه يستعيد لياقته البدنية ويتطور، أفضل شيء له التحلي بالصبر والهدوء، علينا أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة دون تسرّع ، أمامه مسيرة طويلة ولا داعي للعجلة والقول يجب أن أكون هُناك الآن، المُهم هو أن يعود سالماً معافى".

وزاد: "ليس لدينا وقت كافٍ للتدرّب على ذلك قبل مباراة في براج، لكننا ناقشنا الأمر في براج كان الوضع مُختلفاً، لا أريد اختلاق الأعذار لكن الجو كان بارداً جداً، نحتاج إلى دقائق للتأقلم مع ذلك، كان لديهم لاعبون طوال القامة وكان من الممكن أن يُسجّل الهدف الثاني، أثق بفريقي وأعتقد أن الأمر يتعلق بالتمركز الجيد واللياقة البدنية، ارتكبنا بعض الأخطاء ولهذا السبب نستقبل أهدافاً وربما أنت مُحق، علينا أن نكون في غاية الانتباه والتركيز بشأن ذلك".

واستكمل المدرب الألماني: "لا يوجد أي تأثير على المنافسة للتتويج بلقب الدوري الإسباني فالطريق لا يزال طويل، ولا أملك الوقت الكافي لمُشاهدة ريال مدريد".

وشدد مدرب البارسا خلال تصريحاته قائلاً: "بإمكان فيرمين لوبيز قلب مُجريات المُباريات وهذا ما نحتاجه منه أن يكون في هذا المستوى، أحياناً يكون أكثر هدوءاً مع الكُرة، يتمتع بديناميكية عالية وحماس كبير، عندما يُهاجم في المساحات يُشكّل خطراً كبيراً على الخصم، هذا ما أريد رُؤيته منه أمام المرمى يصنع الفرص ويضغط أيضاً على دفاع الخصم".