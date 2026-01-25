فليك قبل لقاء أوفييدو: لا أملك الوقت لمشاهدة ريال مدريد

فليك قبل لقاء أوفييدو: لا أملك الوقت لمشاهدة ريال مدريد
خبرني - أكد مدرب نادي برشلونة، هانزي فليك، أن مواجهة ريال أوفييدو لن تكون سهلة، قبل لقاء الفريقين في الجولة 21 من منافسات الدوري الإسباني، مشيراً إلى أنه لا يملك الوقت لمشاهدة مباريات غريمه التقليدي ريال مدريد.
قال هانزي فليك في المؤتمر الصحافي: "نلعب على أرضنا مُجدداً وهذا أمر جيد، ونُريد الفوز الأمر يتعلق بكيفية بدايتنا لأنهم دوماً هم من يُسجّل أولًا وفق المُباريات الأخيرة، علينا أن نكون في كامل تركيزنا منذ البداية، أعتقد أن هُناك العديد من التغييرات الإيجابية التي طرأت خلال العام ونصف العام الماضيين".
وأضاف: "لم نستثمر الكثير من الأموال لكننا اتخذنا القرارات الصائبة بشأن اللاعبين الذين انضموا إلينا، ونمنح لاعبي لاماسيا فُرصاً للتطور والنمو، هذا وضع ممتاز، الاستقرار مُهم للنادي، وسنرى ما سيحدث في الانتخابات؟، لأن الأعضاء هم من سيحددوا مُستقبل النادي، وآمل أن نسير في الاتجاه الصحيح".
وأكمل: "ليس من اختصاص عملي التحدث عن الانتخابات، الرئيس تحدّث معي بالفعل عن الموضوع، كلما كانت الانتخابات في أقرب وقت ممكن كان أمراً إيجابياً، نحن محترفون وعلينا أن نلعب كرة القدم، الرئيس يريد ذلك ونحن أيضاً، وعلينا أن نقدّم أفضل نسخة لدينا، وإذا صوّتُّ بصفتي عضواً في برشلونة، فسأفعل ذلك، لكن اختياري سيكون سرياً".
وتابع: "علينا إدارة الدقائق التي سيلعبها أراوخو وعلينا مُراقبة حالته البدنية لكنه أفضل بكثير، وقد يكون خياراً مُناسباً للبدء أساسياً، سنعرف المزيد غداً، غافي أراه كل يوم تقريباً، وهو يتدرب ويتحسن كثيراً، كما أنه يستعيد لياقته البدنية ويتطور، أفضل شيء له التحلي بالصبر والهدوء، علينا أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة دون تسرّع ، أمامه مسيرة طويلة ولا داعي للعجلة والقول يجب أن أكون هُناك الآن، المُهم هو أن يعود سالماً معافى".
وزاد: "ليس لدينا وقت كافٍ للتدرّب على ذلك قبل مباراة في براج، لكننا ناقشنا الأمر في براج كان الوضع مُختلفاً، لا أريد اختلاق الأعذار لكن الجو كان بارداً جداً، نحتاج إلى دقائق للتأقلم مع ذلك، كان لديهم لاعبون طوال القامة وكان من الممكن أن يُسجّل الهدف الثاني، أثق بفريقي وأعتقد أن الأمر يتعلق بالتمركز الجيد واللياقة البدنية، ارتكبنا بعض الأخطاء ولهذا السبب نستقبل أهدافاً وربما أنت مُحق، علينا أن نكون في غاية الانتباه والتركيز بشأن ذلك".
واستكمل المدرب الألماني: "لا يوجد أي تأثير على المنافسة للتتويج بلقب الدوري الإسباني فالطريق لا يزال طويل، ولا أملك الوقت الكافي لمُشاهدة ريال مدريد".
وشدد مدرب البارسا خلال تصريحاته قائلاً: "بإمكان فيرمين لوبيز قلب مُجريات المُباريات وهذا ما نحتاجه منه أن يكون في هذا المستوى، أحياناً يكون أكثر هدوءاً مع الكُرة، يتمتع بديناميكية عالية وحماس كبير، عندما يُهاجم في المساحات يُشكّل خطراً كبيراً على الخصم، هذا ما أريد رُؤيته منه أمام المرمى يصنع الفرص ويضغط أيضاً على دفاع الخصم".
