تقارير: الركراكي مدرباً لـ أسود الأطلس مع وقف التنفيذ

خبرني - أكدت وسائل إعلام مغربية أن الغموض يحيط بمستقبل الجهاز الفني لـ"أسود الأطلس"، الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة المنتخب أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تتخذ أي قرار بخصوص مستقبل المدرب الوطني وليد الركراكي، خلافاً لما تم تداوله في الأيام الأخيرة حول تقديمه لاستقالته أو إمكانية إقالته من منصبه مع منتخب المغرب.

وأفادت المعطيات ذاتها أن الجامعة لم تحسم بعد في أي خطوة رسمية، في انتظار عقد اجتماع مرتقب بين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع والمدرب وليد الركراكي، حيث من المنتظر أن يقدّم هذا الأخير تقريراً شاملاً يتضمن تقييماً مفصلاً للنتائج المحققة خلال النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا، التي احتضنتها المملكة المغربية.

وشددت على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا تنوي التسرع في اتخاذ أي قرار يخص مستقبل مدرب "أسود الأطلس"، مفضّلة التعامل مع المرحلة الحالية بهدوء وروية، خاصة في ظل السياق العام والظروف التي أحاطت بالمشاركة الأخيرة.

وأشارت إلى أن كل ما يتم تداوله بشأن إقالة وليد الركراكي أو فتح باب التفاوض مع أسماء تدريبية أخرى يبقى في إطار الاجتهادات والتكهنات، ولا يستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجامعة في الوقت الراهن.