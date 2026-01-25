تقارير: الركراكي مدرباً لـ أسود الأطلس مع وقف التنفيذ

تقارير: الركراكي مدرباً لـ أسود الأطلس مع وقف التنفيذ
خبرني - أكدت وسائل إعلام مغربية أن الغموض يحيط بمستقبل الجهاز الفني لـ"أسود الأطلس"، الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.
ذكرت صحيفة المنتخب أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تتخذ أي قرار بخصوص مستقبل المدرب الوطني وليد الركراكي، خلافاً لما تم تداوله في الأيام الأخيرة حول تقديمه لاستقالته أو إمكانية إقالته من منصبه مع منتخب المغرب.
وأفادت المعطيات ذاتها أن الجامعة لم تحسم بعد في أي خطوة رسمية، في انتظار عقد اجتماع مرتقب بين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع والمدرب وليد الركراكي، حيث من المنتظر أن يقدّم هذا الأخير تقريراً شاملاً يتضمن تقييماً مفصلاً للنتائج المحققة خلال النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا، التي احتضنتها المملكة المغربية.
وشددت على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا تنوي التسرع في اتخاذ أي قرار يخص مستقبل مدرب "أسود الأطلس"، مفضّلة التعامل مع المرحلة الحالية بهدوء وروية، خاصة في ظل السياق العام والظروف التي أحاطت بالمشاركة الأخيرة.
وأشارت إلى أن كل ما يتم تداوله بشأن إقالة وليد الركراكي أو فتح باب التفاوض مع أسماء تدريبية أخرى يبقى في إطار الاجتهادات والتكهنات، ولا يستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجامعة في الوقت الراهن.
